Vox se posicionará en contra de la creación de la comisión de reconstrucción aunque saldrá adelante por mayoría

MADRID, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario de Vox en la Asamblea de Madrid se posicionará en el Pleno de este jueves en contra de la creación de la 'Comisión de Estudio para la recuperación e impulso de la actividad económica y social de la Comunidad de Madrid' tras la crisis del coronavirus, aunque saldrá adelante por la mayoría de votos a favor.

La Mesa de la Asamblea de este martes ha aprobado que los lunes, miércoles y viernes serán para el desarrollo de la comisión de reconstrucción. En rueda de prensa telemática, la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha trasladado que su partido se posicionará en contra de la creación de la misma porque no van a participar de ninguna reconstrucción del PSOE y de Podemos que son quienes han llevado al país "a los 50.000 muertos" por su gestión "criminal".

"No entendemos que el PP critica al PSOE y luego pretende reconstruir con el partido que nos ha llevado a este desastre. Como no entendemos nada no vamos a participar en esa comisión de reconstrucción. Preferimos ser claros desde el principio", ha sostenido Monasterio, aunque ha asegurado que estarán atentos a las conclusiones que salgan de dicha comisión.

Por su parte, el portavoz del PSOE, Ángel Gabilondo, ha celebrado que se vaya a votar la comisión este jueves y que previsiblemente el miércoles de la próxima semana tenga su primera sesión, algo que es "que imprescindible y una demanda de toda la sociedad madrileña".

Tanto PP como Cs se han posicionado a favor de su creación para poder iniciar cuanto antes los trabajos de esta comisión de estudio para la recuperación y el impulso de la región.