Vox propone una optativa de Educación Financiera en la ESO y Bachillerato para "dar libertad" a los jóvenes en el futuro

MADRID 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

Vox en Madrid ha propuesto que los colegios ofrezcan una asignatura optativa de Educación Financiera en la ESO y en Bachillerato con el objetivo de "dar libertad" a los jóvenes en el futuro al aportar nociones en un sistema con "más impuestos, más deuda y menos oportunidades".

Así consta en una Proposición No de Ley (PNL) registrada por la formación en la Asamblea en la que plantean que esta asignatura incluye materias como gestión del presupuesto personal, ahorro, endeudamiento responsable, información hipotecaria básica, lectura de nóminas y facturas, funcionamiento del sistema bancario, cálculo de intereses (simple y compuesto), macroeconomía (PIB, IPC, inflación), mercados financieros e inversión básica, fiscalidad personal (impuestos directos e indirectos), seguros (hogar, salud, vehículo) y fundamentos de emprendimiento y financiación.

Según ha trasladado la portavoz del partido en la Cámara, Isabel Pérez Moñino, en declaraciones a Europa Press los jóvenes tiene que hacer "el triple de esfuerzo para alcanzar lo mismo" y ha señalado específicamente a la familia, la vivienda y el proyecto de vida digno.

"Y esto no es casualidad, es el resultado de 50 años de bipartidismo que ha saqueado a los españoles y ha dejado a las nuevas generaciones con más impuestos, más deuda y menos oportunidades", ha afirmado Pérez Moñino.

La portavoz considera que es "urgente" que los estudiantes cuenten con herramientas financieras básicas para poder "construir su futuro" porque si no se les forma se condena "a vivir en un sistema que no funciona", mientras que "darles educación financiera es darles libertad".

En esta iniciativa parlamentaria no vinculante, Vox sugiere también que se impulse la formación del profesorado con cursos homologados en colaboración con entidades financieras, el Comisión Nacional del Mercado de Valores y el Banco de España.

Vox propone también que se establezcan convenios de colaboración pública-privada con bancos, asesorías, economistas, fiscalistas y auditores, con el fin de ofrecer talleres, simulaciones y charlas en centros educativos, garantizando una enseñanza práctica y real.