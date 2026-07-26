Vox se queda al límite de lo que marca Reglamento del Pleno para ser grupo municipal: 2 ediles frente a 3 no adscritos

El que fuera secretario de vox en el Ayuntamiento, Ignacio Ansaldo Adriaensens, se abraza con el concejal no adscrito, Javier Ortega Smith (d), durante una sesión ordinaria del Pleno municipal, en el Palacio de Cibeles - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

Vox se queda en el Ayuntamiento de Madrid al borde de lo que marca el Reglamento Orgánico del Pleno (ROP) para ser grupo municipal, con dos ediles (Arantxa Cabello y Fernando Martínez Vidal) frente a los tres concejales no adscritos (Javier Ortega Smith, Ignacio Ansaldo y Carla Toscano).

Según el artículo 29 del ROP) del Ayuntamiento de Madrid, la regla general determina que "se constituirá un grupo municipal por cada lista electoral que hubiera obtenido representación en el Ayuntamiento. Para poder constituir y mantener un grupo municipal será necesario contar con un mínimo de dos concejales, con excepción del Grupo Mixto".

En ese Mixto, según el ROP, se integrarían los concejales de formaciones que no alcanzan ese mínimo. No es el caso de Ortega, Ansaldo y Toscano, ediles no adscritos en el Ayuntamiento de Madrid.

Será en septiembre cuando se constate el paso de estos dos últimos a no adscritos, cuando se convoquen las comisiones y el Pleno, una vez que ambos ediles hayan comunicado la petición de desistimiento de las medidas cauterales contra la expulsión del que fuera su partido, Vox.