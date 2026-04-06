Vox reclama "combatir el fenómeno del turismo sanitario" y exige que se derogue la sanidad universal

Archivo - Imagen de recurso de la portavoz de VOX en la Asamblea de Madrid, Isabel Pérez Moñino, durante el pleno de la Asamblea de Madrid - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

Vox en Madrid ha reclamado este lunes en la Asamblea de Madrid que se combata "el fenómeno del turismo sanitario" y ha exigido que se derogue el Real Decreto 180/2026 por el que se recuperó la sanidad universal.

Lo ha hecho la líder de la formación en la Asamblea, Isabel Pérez Moñino, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces en la que ha anunciado esta Proposición No de Ley.

La misma, a la que ha tenido acceso Europa Press, pide que se atiendan de forma "urgente y prioritaria" las necesidades del Servicio Madrileño de Salud (Sermas) para revertir el "deterioro y el colapso". Exigen que en este sistema se acabe con la "opacidad informativa, que se garantice la transparencia" con publicación de datos y que se aplique "prioridad nacional" --un concepto por el que Vox reclama la atención primero a españoles antes que a extranjeros--.

La iniciativa reclama que esta prioridad nacional no solo se aplique en Madrid sino en el conjunto del sistema nacional de salud al tiempo que se proceda a la "emigración de todos aquellos extranjeros que, por no contribuir con su trabajo y esfuerzo a la economía nacional, erosionan el estado de bienestar de los españoles".

"La sanidad de nuestra región no puede convertirse en el hospital del mundo, en un sistema desbordado, opaco e incapaz de atender a quienes lo financian con sus impuestos porque se prioriza a quienes acaban de llegar sin aportar nada", ha asegurado Pérez Moñino.

Considera que esta iniciativa trata de "sentido común" y que está encaminada a cuidar "un pilar básico del Estado del Bienestar antes de que sea demasiado tarde".