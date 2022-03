Vox tiene claro que la "muleta creada de forma irregular por Almeida", el Mixto, será "finalmente desautorizada"

MADRID, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal Vox tiene claro que la "muleta creada de forma irregular por el alcalde, José Luis Martínez-Almeida", el Grupo Mixto, será "finalmente desautorizada", han trasladado fuentes de la formación a Europa Press.

La Sección 2ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha rechazado adoptar las medidas cautelares solicitadas por Vox contra la conformación del Grupo Mixto en el Ayuntamiento de Madrid.

Según establece el fallo, Vox "no ha demostrado que se haya cometido una irregularidad o vicio determinante de nulidad de pleno derecho" y el juez entiende que "ningún perjuicio ocasiona al Grupo recurrente la ejecución del acuerdo, en la medida en que seguirá contando con los mismos concejales y la misma representatividad en el Pleno".

Para Vox el rechazo de las cautelares es algo que sabían que podía ocurrir "pero no significa nada pues no analizan el fondo de la cuestión". En la formación no tienen "ninguna duda" de que finalmente se les dará la razón y "el pretendido Grupo Mixto, muleta creada de forma irregular por el alcalde para aprobar sus medidas 'carmenitas', será finalmente desautorizado".

"Lo que esperamos que suceda en el menor lapso de tiempo posible", han urgido desde el grupo municipal que lidera Javier Ortega Smith.