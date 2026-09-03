La A-5 vuelve a su trazado en línea recta en Yébenes tras la eliminación de otro baipás

Obras en la carretera A-5 - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid ha recuperado desde esta mañana el trazado en línea recta de la A-5 durante unos 400 metros, a la altura del enlace de Yébenes, una actuación que permitirá mejorar la fluidez de la circulación en este tramo de la autovía.

Así lo ha anunciado el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante, quien ha informado a través de redes sociales de la eliminación del segundo baipás provisional habilitado con motivo de las obras de soterramiento de la A-5.

"Desde esta mañana se ha recuperado el trazado en línea recta en 400 metros de la A-5, a la altura del enlace de Yébenes, lo que facilita una movilidad más fluida. Se procede a eliminar el segundo baipás de obra para el soterramiento de la autovía. La obra está en su recta final", ha trasladado.

La retirada de este desvío permite recuperar el trazado original en línea recta en este punto y simplificar la circulación para los conductores, reduciendo las afecciones derivadas de los trabajos.

La actuación se enmarca en la recta final de las obras de soterramiento de la A-5, que avanzan con el objetivo de que el túnel pueda abrirse al tráfico rodado a finales de este año.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, mantuvo ayer el compromiso de que los conductores puedan circular antes de que termine 2026 tanto por los túneles del soterramiento de la A-5 como por el de Parque Castellana.

"Espero que se pueda circular, sin duda, antes de que acabe el año tanto por los túneles de la A-5 como por los túneles de la Castellana", afirmó durante una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press.

El Ayuntamiento continúa así con los trabajos previos a la culminación de una de las principales actuaciones de transformación urbana del suroeste de Madrid, que permitirá sustituir parte del actual trazado en superficie por un túnel y avanzar en la creación del futuro Paseo Verde del Suroeste.