La web del Ayuntamiento de Madrid para la prevención del suicidio recibió más de 33.600 visitas en 2025

CentroCentro acoge una jornada sobre promoción de la salud y bienestar psicológico, organizada por Madrid Salud y el Colegio Oficial de la Psicología de Madrid - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La web del Ayuntamiento de Madrid dedicada a la prevención del suicidio recibió más de 33.600 visitas durante 2025, mientras que el programa municipal de promoción de la salud mental atendió a unas 11.000 personas y el de prevención del duelo complicado llegó a unos 13.000 madrileños.

La vicealcaldesa de Madrid y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, ha dado a conocer estos datos durante la inauguración este miércoles en CentroCentro de una jornada sobre promoción de la salud y bienestar psicológico, organizada por Madrid Salud y el Colegio Oficial de la Psicología de Madrid.

Sanz ha destacado la labor que desarrolla Madrid Salud para mejorar el bienestar psicológico de la ciudadanía y ha subrayado la importancia de abordar la salud desde una perspectiva que vaya más allá de la prevención y el tratamiento de las enfermedades.

Durante su intervención, la vicealcaldesa ha subrayado la importancia de la promoción de la salud, "un concepto fundamental para una ciudad como Madrid porque no se trata ya de curar o de prevenir la enfermedad", sino de "contar también con los hábitos y recursos individuales y colectivos para vivir una vida llena de salud, tanto física como psicológica y emocional".

NUEVOS RECURSOS DE PREVENCIÓN

La vicealcaldesa ha puesto en valor los 20 años de trayectoria de Madrid Salud y su apuesta por ampliar los recursos relacionados con la salud mental.

Entre las iniciativas impulsadas por el organismo municipal ha citado la creación de un grupo específico para abordar el duelo perinatal y la apertura de una línea de subvenciones dirigida a entidades sin ánimo de lucro para desarrollar proyectos de prevención del suicidio.

"Si algo les caracteriza es su innovación y el deseo de llegar más lejos", ha afirmado Sanz, quien ha destacado que el objetivo es siempre el mismo: "sensibilizar, apoyar y ampliar la población a la que llegamos y las circunstancias que somos capaces de atender".

La jornada celebrada en CentroCentro aborda distintas cuestiones relacionadas con la promoción de la salud y el bienestar psicológico y reúne a profesionales de Madrid Salud y del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid.