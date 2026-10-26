La web lanzada por el PSOE para denunciar VUT ilegales en Madrid recibe 287 avisos en cuatro días

Archivo - Telefonillo de un bloque de viviendas, a 29 de octubre de 2024, en Madrid (España). Almeida, ha informado este martes, 29 de octubre, que presentará en dos semanas el Plan Especial de Protección del Ámbito Residencial en la Ciudad de Madrid con - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La página web lanzada por el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Madrid (https://psoeaytomadrid.es/stopvutilegales/) para denunciar viviendas de uso turístico (VUT) ilegales en la ciudad ha recibido 287 avisos vecinales desde que se pusiera en marcha hace cuatro días, ha informado la portavoz del PSOE, Reyes Maroto, en rueda de prensa.

La edil ha cargado contra el equipo de José Luis Martínez-Almeida, que "vive de anuncios y de propaganda". "Hace pocos meses en el Pleno de Cibeles exigimos que el presupuesto de EMVS Madrid llegara a los 600 millones de euros porque sólo de esa manera podríamos activar una empresa municipal de la vivienda que tiene un gran compromiso y una gran responsabilidad, que es la construcción de vivienda pública asequible", ha recordado.

Maroto ha denunciado públicamente la venta de suelo público por parte del Ayuntamiento, concretamente "más de 120 parcelas públicas desde que Almeida llegó a Cibeles, cuando esto hubiera supuesto la construcción de más de 10.000 viviendas públicas asequibles". "Hubiera duplicado el parque público de vivienda que hoy está gestionando la EMVS. Lo que está haciendo Almeida es ponerle una alfombra roja a los fondos de inversión, a los fondos buitre, con su plan Reside, que es dañino a los intereses de la mayoría social", ha lanzado.