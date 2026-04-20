Woody Allen comenzará el 5 de octubre a rodar su nueva película ambientada en Madrid

Archivo - El director de cine Woody Allen posa en el photocall de la película ‘Cuestión de suerte’, en el hotel ME Barcelona - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

MADRID 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El director de cine estadounidense Woody Allen comenzará a rodar su próxima película, ambientada en Madrid, el 5 de octubre, un filme que se rodará íntegramente en su territorio y cuyo título incluirá el nombre de Madrid.

Film Madrid Region, la Oficina del audiovisual del Gobierno autonómico, ha comenzado a acompañar al proyecto a través de su Film Commission, orientando en localizaciones y facilitando el contacto con los municipios, cuya respuesta "ha sido extraordinaria desde el primer momento". "La riqueza y diversidad de localizaciones de la región van a quedar claramente reflejadas", aseguran desde la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte en un comunicado.

En esta comedia contemporánea aparecerán espacios y lugares característicos de la región, buscando "generar nuevos flujos turísticos motivados tanto por la visita a las localizaciones que puedan aparecer en la película, como por contribuir al posicionamiento internacional de Madrid como un destino aspiracional en el momento de inspiración de un viaje".

La película se estrenará en todo el mundo y se presentará en un festival internacional, con tres preestrenos en tres ciudades internacionales. La producción cuenta con el apoyo de la Comunidad de Madrid.