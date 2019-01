Xabi Alonso: "Confío en la Justicia. Nunca he ocultado nada y voy a seguir hasta el final"

Publicado 22/01/2019 12:56:35 CET

El exfutbolista Xabi Alonso ha manifestado este martes que "confía en la Justicia", que "nunca ha ocultado nada" y que "va a seguir hasta el final" después de que la Audiencia Provincial de Madrid haya suspendido el juicio por tres delitos fiscales hasta que se resuelvan las dudas sobre la competencia jurisdiccional.

"El Tribunal ha decidido que tiene que valorar si son competentes para enjuiciar esta causa y yo tengo que respetar esa decisión. Ahora hay que esperar y ver hasta cuándo. Creo que previamente tanto en Fiscalía como el anterior juzgado me absolvieron y aquí sigo aquí defendiendo mi inocencia hasta el final y confiando en la Justicia", ha dicho a los periodistas tras salir de la Audiencia.

Alonso ha manifestado que su idea no es llegar a un acuerdo con la Fiscalía, al contrario de lo que ha ratificado hoy el también futbolista Cristiano Ronaldo minutos antes ante la Audiencia. Y sigue en esta línea porque tiene "la convicción y confianza que ha hecho las cosas bien y ha colaborado desde el principio con la Justicia". "Nunca he ocultado nada, tengo que defenderme y confiar en la Justicia. Hasta aquí he llegado y voy a seguir hasta el final", ha añadido.

El exjugador del Real Madrid y de la selección española ha dicho que no se encuentra nervioso ni preocupado por su situación procesal. "Estaría preocupado si pensara que tengo algo que ocultar o que haya no lo he hecho bien. Como no es así, sigo para adelante", ha apuntado.

A preguntas de los periodistas, Xabi Alonso no cree que hayan centrado en sus declaraciones fiscales por algo en concreto. "Confío en la Justicia. Cada caso es diferente. El mío lo están valorando y ya está. Ahora hay que esperar", ha concluido.

La Fiscalía de Madrid le solicita cinco años de prisión por la comisión de tres delitos contra la Hacienda Pública durante los ejercicios fiscales de 2010, 2011 y 2012. Si se aplicara la última reforma, uno de los delitos fiscales que está agravado sería penado con menos años y la solicitud fiscal de condena sería inferior a los 5 años. Entonces, ya sería competencia de un Juzgado de lo Penal de Madrid.