Xanadú y Fundación ANAR ponen en marcha una campaña para sensibilizar sobre la salud mental de niños y adolescentes

Campaña 'Quédate un rato' - CBRE

MADRID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El centro comercial Xanadú ha puesto en marcha la campaña 'Quédate un rato', una iniciativa desarrollada junto a Fundación ANAR y CBRE para concienciar sobre la importancia de la salud mental en niños, niñas y adolescentes, con motivo del Día Mundial de la Salud Mental, que se celebra este sábado.

Así, según ha señalado Xanadú en un comunicado, desde sábado al lunes, el complejo madrileño llevará a cabo diferentes dinámicas con el objetivo de "reflexionar sobre la necesidad de promover y recuperar espacios de conversación, escucha, presencia y vínculos reales en una sociedad marcada por las prisas y la hiperconectividad".

Según datos de Fundación ANAR, el 51,8% de las consultas realizadas por los propios menores de edad a sus Líneas de Ayuda están relacionadas con problemas de salud mental y según un estudio de la Universidad de Sevilla y financiado por el Ministerio de Sanidad, uno de cada tres adolescentes experimenta malestar emocional-psicosomático de forma frecuente, y un 15,4% reconoce sentirse solo con frecuencia.

En este sentido, Fundación ANAR ha detectado, además, que el uso inadecuado de la tecnología está presente en el 63,3% de los casos atendidos relacionados con la salud mental.

"En Xanadú queremos ser mucho más que un espacio de compras y ocio. Aspiramos a ser un lugar de encuentro para las personas y a contribuir positivamente a nuestro entorno", ha señalado el gerente del centro comercial, Alexis Martín.

Al hilo, ha destacado que con 'Quédate un rato' invitan a los visitantes a "detenerse, compartir tiempo de calidad y reflexionar sobre cómo pequeños gestos cotidianos pueden marcar la diferencia en el bienestar emocional" de la sociedad.

Durante los días que dura la campaña, los visitantes de Xanadú encontrarán diferentes soportes gráficos distribuidos por el centro con mensajes como: 'A veces, un rato lo cambia todo', 'Hablar también es cuidarte' o 'Si lo necesitas, ese abrazo también cuenta', con el objetivo de "invitar a detenerse unos minutos, compartir tiempo con familiares o amigos y reflexionar sobre la importancia de las relaciones personales en el bienestar emocional".

UN ABRAZO A TRAVÉS DE UNA LONA O UN SOFÁ PARA COMPARTIR TESTIMONIOS

En Plaza Xanadú, situada en la planta baja, se ofrecerá además la posibilidad de recibir un abrazo a través de una lona, y de sentarse en un sofá para que aquellos visitantes que quieran compartan de manera voluntaria su testimonio y sus impresiones sobre la iniciativa.

La campaña busca sensibilizar tanto a adolescentes como a familiares y amigos desde "una perspectiva positiva, alejada de mensajes alarmistas o culpabilizadores".

"En lugar de señalar la tecnología como un problema, se pone el foco en la importancia de fortalecer los vínculos emocionales que favorezcan la conexión, la escucha y la inclusión", subraya Xanadú.

Esta iniciativa forma parte de Caring for Communities, el programa de impacto social de CBRE Property Management, que busca generar "un impacto positivo y medible en las comunidades donde están presentes los activos que gestiona la compañía".

Según un estudio financiado por el Ministerio de Sanidad, realizado por la Universidad de Sevilla y auspiciado por la OMS, uno de cada tres adolescentes afirma experimentar malestar emocional de forma frecuente, experimentando malestar psicosomático. Además, el 15,4% de los adolescentes reconoce sentirse solo con frecuencia.