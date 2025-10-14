Archivo - Yolanda Hidalgo lidera candidatura alternativa de IU Madrid de cara a la II Asamblea Regional de noviembre - IU MADRID - Archivo

Se pone a la cabeza de un equipo paritario y presencia de "sectores históricamente infrarrepresentados como migrantes o personas con discapacidad"

MADRID, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Yolanda Hidalgo, arropada por "un numeroso sector de la federación madrileña y en el que se ubican algunas de sus figuras más reconocidas", lidera la candidatura alternativa de IU Madrid de cara a la II Asamblea Regional de los días 15 y 16 de noviembre, donde se elegirá una dirección renovada, ha recogido la corriente en un comunicado.

La cabeza de lista, Yolanda Hidalgo, fue elegida ayer, 13 de octubre. Se presenta como una teleoperadora de clase trabajadora, "muy del sur", a la cabeza de un equipo paritario, con equilibrio territorial y presencia de "sectores históricamente infrarrepresentados como migrantes o personas con discapacidad".

El proyecto alternativo firma el documento 'La IU que necesitamos para el Madrid que queremos', insignia de una candidatura para "no dar por perdido Madrid" y "volver a situar a Izquierda Unida como esa organización fiable, arraigada y trabajadora que sea útil a la clase obrera".

La candidatura está integrada por militantes del PCE, Frente Amplio, Izquierda Republicana y Debate y Programa. El proyecto alternativo cuenta con el apoyo de referentes municipalistas de IU, especialmente en Rivas y Alcorcón, y con militantes de asambleas de base de Madrid ciudad y pueblos de la Comunidad. La corriente, que incorpora a Horizonte Madrid, busca "recuperar la fuerza, la unidad y la autonomía de la organización".

ABANDONO DE VÍNCULOS CON MOVIMIENTOS SOCIALES E IRRELEVANCIA

Se presenta "en un momento crítico para la federación", reconocen, que "se quedó sin representación en la Asamblea y el Ayuntamiento de Madrid, un importante revés para la organización". El documento político alternativo propone una alternativa al "Madrid como laboratorio del neoliberalismo", hace autocrítica y señala que IU Madrid no ha logrado convertirse en el instrumento político capaz de transformar el tablero madrileño.

A eso suman las críticas a "la irrelevancia autonómica, el abandono de los vínculos con movimientos sociales y la falta de oposición a la derecha", aunque detectan "bases sólidas para una nueva etapa". "Sin Izquierda Unida, la Comunidad de Madrid no se cambia. Somos una palanca de cambio", sostienen desde la candidatura.

DOS PROPUESTAS CLAVE

La candidatura que encabeza Hidalgo lidera "dos propuestas ausentes" en el documento de la dirección saliente, como "una estructura democrática y participativa para IU Madrid Ciudad y una Comisión de Cuidados para llevar los cuidados a la organización, inspirada en la creada por IU Federal".

También se comprometen a reforzar las asambleas locales y redes sectoriales. Critican que la dirección saliente "no hace autocrítica" ni propone cambios sustanciales y "buscan alinear la federación madrileña con la nueva hoja de ruta federal, corrigiendo una política de alianzas errática que ha debilitado a la izquierda".

La candidatua alternativa defiende "la IU que no se paraliza por la nostalgia sino que celebra a su militancia comprometida" y llama a construir "una dirección a la altura de la militancia".

Es la respuesta a Carolina Cordero, portavoz de IU Madrid y exconcejala en el Ayuntamiento de Parla, quien se hizo con el respaldo de la dirección saliente de IU Madrid como próxima coordinadora de cara a la II Asamblea.

La candidatura que lidera Hidalgo responde a Cordero con una defemsa de la "pluralidad como valor para la izquierda" porque "la existencia de varias listas puede ser positiva si fomenta el debate y la síntesis", han afirman desde Horizonte Madrid, con "la mano tendida al diálogo con otras candidaturas".