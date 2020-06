Zafra ve "irresponsable" que Ayuso se haya llegado a plantear elecciones y cree que no "ayuda" en su relación con Cs

MADRID, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, César Zafra, ha tachado este lunes de "irresponsable" que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se haya llegado a plantear convocar elecciones, algo que considera que no "ayuda" en la relación entre ambos partidos.

Díaz Ayuso ha asegurado hoy que no entra en sus planes convocar elecciones anticipadas pero ha reconocido que llegó a barajar "todos los escenarios" por "indefensión", puesto que, a su juicio, Madrid se ha convertido en el principal "objetivo" del PSOE y del Gobierno estatal.

A este respecto, en rueda de prensa telemática, el portavoz 'naranja' ha indicado que él nunca se ha planteado elecciones ni una moción de censura pero ha mostrado su preocupación por el hecho de que la presidenta "haga declaraciones en el sentido de que ha mirado todos los escenarios".

"Creo que en un escenario como en el que estamos de pandemia, con miles de muertos, simplemente plantearse querer unas elecciones anticipadas a un año de haberlas tenido es una irresponsabilidad que no se puede entender. No tendría sentido poner a la Comunidad en riesgo", le ha reprochado.

Sobre si este planteamiento de la dirigente autonómica puede "minar" la confianza entre los grupos parlamentarios de PP y Cs, Zafra ha indicado que "no debería" aunque ha reconocido que "ayudar no ayuda", porque el hecho de barajar hacer o no elecciones "es preocupante y bastante irresponsable".

Ayuso también ha comentado que si hubiera que pactar en unos comicios lo volvería a hacer con Cs, algo que Zafra también haría y volvería a pactar con el PP, porque pese a las condiciones actuales el Gobierno regional cree que "ha funcionada bien".