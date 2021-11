Zapatero afea a Sanidad que priorice unas marcas "sin demasiada evidencia científica" y no avise con antelación

MADRID, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El viceconsejero de Asistencia Sanitaria y Salud Pública, Antonio Zapatero, ha afeado al Ministerio de Sanidad que se hayan priorizado las dosis de unos laboratorios sobre otros en la vacunación contra el Covid-19 y que, además, el departamento de Carolina Darias no avisara con tiempo suficiente de esta estrategia de vacunación.

"Parece ser que hay una tendencia a usar fundamentalmente algunas sobre otras sin demasiada evidencia científica y las consecuencias son estas", ha subrayado en declaraciones a 'Telemadrid', recogidas por Europa Press.

El viceconsejero se ha referido así a la medida que adoptará la región para destruir unas 106.000 dosis de vacunas al haber caducado, de las que el 90% corresponden a AztraZeneca o Janssen. "Se ha decidido priorizar unas marcas sobre otras", ha lamentado.

Además, Zapatero ha subrayado que en el caso de estos dos sueros no comparte "desde el punto de vista técnico" las decisiones adoptadas por el Gobierno de Pedro Sánchez en la gestión de la vacunación y, en la misma línea, ha recriminado al Ministerio de Sanidad que no avisara con tiempo suficiente si tenía pensado no usarlas.

En esta línea, Zapatero ha recordado que ya en el mes de mayo o junio hubo una polémica con la vacuna de AstraZeneca. "Madrid defendió la segunda dosis con AstraZeneca, una vacuna excelente por otro lado, y el Ministerio ha dejado sin campo de uso prácticamente a esta vacuna", ha explicado el viceconsejero, que ha incidido en que con Janssen "ha pasado exactamente lo mismo".

En concreto, se ha referido a la decisión adoptada por la Comisión de Salud Pública, en la que están representadas las Comunidades Autónomas y el Ministerio de Sanidad, el pasado 26 de octubre para que a los vacunados con Janssen se les administrara solo segundas dosis de vacunas de ARNm (Pfizer y Moderna) y no administrar ninguna primera dosis más del suero de Johnson & Johnson.

"Si a Madrid le hubieran preguntado, habría apostado por segunda dosis de Janssen y habría necesitado estas y más dosis", ha subrayado Zapatero, que ha explicado que no se trata de una decisión "por capricho" sino en base a un estudio en fase 2 con 30.000 ciudadanos que concluye que la efectividad está "entre el 95% y el 100%".

Cuando se adoptó esta decisión, ha explicado, la Comunidad de Madrid se puso en contacto con el departamento que dirige Carolina Darias para notificarle que contaba con 48.000 dosis de Janssen, a las que se suman otras 42.000 de AstraZeneca.

"La respuesta por escrito del Ministerio fue proceda a su destrucción igual que han hecho otras Comunidades Autónomas", ha recalcado.

LA COMUNIDAD INTENTA DONAR ESAS VACUNAS: "ES UN PROBLEMA QUE NOS VIENE DADO"

En cualquier caso, ha subrayado que el Gobierno regional está intentado, "de la forma que sea, porque no sabemos si podemos desde el punto de vista normativo", donar esas vacunas a "alguien que le pueda hacer falta". "Es un problema que nos viene dado", ha recalcado.

En este sentido, ha defendido la estrategia de vacunación que se ha llevado a cabo en la Comunidad. "En Madrid se ha gestionado el tema de las vacunas de manera muy buena. Se han recibido 7.637.679 vacunas de Pfizer. Nos han caducado 744, el 0,00009%", ha hecho hincapié.

En términos generales, en la región el 91,3% de la población diana (mayores de 12 años) cuanta con al menos una dosis de la vacuna, mientras que el 89,7% ha recibido la pauta completa.