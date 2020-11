Zapatero dice que las medidas aplicadas por Comunidad han funcionado en Madrid pero que no quieren dar lecciones

Llama a la "cautela" y a la "prudencia" y reconoce que las cifras siguen siendo "muy altas"

MADRID, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El viceconsejero de Salud Pública y Plan Covid-19 de la Comunidad de Madrid, Antonio Zapatero, ha destacado que "Madrid tenía un plan, el plan ha funcionado y sigue funcionando", pero ha señalado que "son medidas que han valido para la Comunidad de Madrid" y que no quieren dar "ninguna lección a nadie".

"Son medidas que han valido para la Comunidad de Madrid, que es una comunidad que tiene unas características especiales, y que son las nuestras, han funcionado, siguen funcionando, y no queremos tampoco dar ninguna lección a nadie", ha manifestado en la rueda de prensa junto a la directora general de Salud Pública, Elena Andradas, para informar de la situación epidemiológica por el coronavirus.

Zapatero ha recalcado que "Madrid tenía un plan, que el plan de Madrid ha funcionado y que sigue funcionando", aunque no descartan tomar otras medidas, y ha insistido en que no se conforman y que quieren seguir bajando "de infectados, de hospitalizados y de todo lo que está ocurriendo en relación con el virus".

El viceconsejero ha explicado que la evolución descendente de Madrid en las últimas semanas se debe a una "conjunción" de cinco factores fundamentales, como trabajar por zonas básicas de salud, que ha sido "muy efectivo" porque permitía trabajar en unidades de gestión pequeñas y ver la evolución de la infección "casi portal por portal" y tomar medidas y evaluarlas de forma periódica.

"Otro aspecto fundamental de la evolución de Madrid, y no me cabe ninguna duda de que eso ha sido así, es el test de antígenos", ha proseguido el viceconsejero, quien ha señalado que se han realizado cerca de 700.000 test de antígenos a la población madrileña. Zapatero ha puesto en valor de los test de antígenos que permiten conocer el resultado en 15 minutos y que el paciente positivo salga en aislamiento.

El responsable de Salud Pública ha manifestado su satisfacción porque los test de antígenos se hayan demostrado "tan útiles" para los compañeros sanitarios y, sobre todo, para los pacientes y ciudadanos de Madrid, porque ha sido "una apuesta importante" de la Comunidad de Madrid, que "fue a por 5 millones de test".

También ha señalado como aspecto fundamental la colaboración de la Policía Local para facilitar el cumplimiento de las cuarentenas. Además, ha agregado que "Madrid ha hecho un esfuerzo importante en las últimas semanas en el aspecto de rastreo".

1.600 RASTREADORES

"Tenemos en torno a 1.600 rastreadores y se ha reforzado atención primaria con gestores de Covid", ha indicado. "Y reconocemos también el compromiso y la responsabilidad de la inmensa mayoría de los ciudadanos de Madrid", ha añadido.

No obstante, Zapatero ha hecho un llamamiento a la "cautela" y a la "prudencia", y ha advertido de que las cifras siguen siendo "muy altas" por lo que estar mejor que otras comunidades autónomas o que otros lugares de Europa no les tranquiliza.

"No podemos levantar el pide del freno porque podríamos llegar a una situación de mayor complicación", ha aseverado Zapatero, quien ha señalado la vacuna es el horizonte y su obligación es "conducir a la Comunidad de Madrid con el mayor nivel posible de seguridad", lo que pasa por la mayor disminución posible de los casos.

Asimismo, aunque ha señalado que las cifras de Madrid han mejorado en hospitalizaciones y en UCI, ha recordado que "en Madrid están falleciendo 30 pacientes todos los días".

"No nos olvidemos de que estamos viviendo en una pandemia, con una repercusión sobre el sistema sanitario y sobre la vida de las personas tremenda, así que no nos relajemos, no vayamos a lanzar las campanas al vuelo", ha advertido.

En cuanto a las hospitalizaciones, Zapatero ha señalado que el número de pacientes hospitalizados ha descendido un 33 por ciento desde el pico máximo de la segunda ola, con un total de 2.529 pacientes ingresados, 2.101 en planta y 428 en UCI.

Asimismo, ha facilitado el número de test realizados entre el 1 y el 7 de noviembre, 53.998 PCR y 121.839 test de antígenos; en total, 175.877 pruebas, lo que equivale a 2.637,80 por 100.000 habitantes, y con una positividad del 8,9 por ciento.