Zarzalejo asegura a trabajadoras de escuelas infantiles que "trabaja" en las reivindicaciones dentro de sus competencias

La consejera de Educación, Mercedes Zarzalejo, dialoga con dos trabajadores de las escuelas infantiles, que continúan con su huelga indefinida en la región. - RED SOCIAL 'X' DE MERCEDES ZARZALEJO

MADRID, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, Mercedes Zarzalejo, ha asegurado este lunes a un grupo de trabajadoras de las escuelas infantiles que está "trabajando" en las reivindicaciones que han planteado dentro de sus "competencias".

Este pequeño diálogo ha tenido lugar antes de su visita al IES Gran Capitán, situado en el distrito de Arganzuela, donde un grupo de profesionales estaba concentrado a las puertas del centro, según un vídeo que ha publicado la máxima responsable de la educación madrileña en sus redes sociales.

"Desde aquella reunión del 25 de marzo, estamos trabajando en todas las reivindicaciones que estáis haciendo dentro de las competencias de Comunidad de Madrid", ha manifestado a las trabajadoras que pedían una reunión con la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles y CGT, convocantes de la huelga indefinida.

En este sentido, Zarzalejo ha recordado que está manteniendo reuniones de trabajo con los sindicatos mayoritarios de Educación Infantil --FSIE, USO, UGT y CC.OO-- porque "son los que han sido votados por las trabajadoras para que están en la mesa de negociación".

"Cuando acabe de reunirme con ellos, yo me siento con vosotros para informaros y explicaros lo que hay encima de la mesa. Y si vosotros estáis de acuerdo con eso o no. Pero dejadme por favor acabar de trabajar en vuestras reivindicaciones con el sector que está sentado en las mesas", ha pedido al grupo de profesionales.

Una de las trabajadoras ha aseverado que la Comunidad de Madrid "puede convocar" una reunión con la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles y CGT. "Estamos con 1.080 euros al mes. Podéis poner complementos aparte", ha indicado otra manifestante.

Al respecto, la consejera ha subrayado que el Gobierno regional ha incrementado los módulos de financiación con una subida del 57% para que "se vea reflejado en los salarios por cualquiera de las empresas".

Otra profesional ha criticado a la consejera por decir que las trabajadoras ganan "2.000 euros", a lo que Zarzalejo ha contestado que se refería a las empleadas de la Administración Pública. "Tienen un sueldo bruto de 2.500 euros en el caso de la maestra. Las trabajadoras que pertenecéis a las empresas, pues el colectivo del sector se negoció el año pasado por parte de vuestros representantes", ha expresado.

PETICIÓN A LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO

Por su parte, la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles registrará este martes una solicitud a la Dirección General de Trabajo de la Comunidad de Madrid para que convoque una reunión de mediación en el conflicto de huelga indefinida.

El objetivo es la convocatoria de una mesa de negociación de todas las partes implicadas en el conflicto para "iniciar una mediación que lleve a las trabajadoras de nuevo a las aulas con unas condiciones dignas que garanticen la calidad educativa cómo derecho de la primera infancia".

"Las reuniones mantenidas con los sindicatos mayoritarios por parte de la Consejería de Educación no son a nuestro entender las formas ni canales para concluir un conflicto que tiene con todo un colectivo educativo, el primer ciclo de infantil 0-3 años, al que debe de atender y escuchar", ha defendido en un comunicado.

En su cuarta semana de huelga indefinida, volverá a concentrarse este martes, a las 12 horas, frente al Área de Políticas Sociales, Familia e Igualdad del Ayuntamiento de Madrid. También lo hará este miércoles, a las 8.45 horas, frente al Palacio de Cibeles, y a las 18 horas, en la Puerta del Sol. El jueves protestará frente a la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades, a las 12 horas.