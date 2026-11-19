Numerosas personas durante una concentración de la comunidad educativa, frente a la Consejería de Educación, a 5 de noviembre de 2026, Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Mercedes Zarzalejo, ha afeado este jueves que la izquierda haya recuperado un vídeo de su etapa como alcaldesa de San Martín de Valdeiglesias en el que se recoge un momento de tensión en la plaza del Ayuntamiento en el que se estaba defendiendo "de la intimidación" de PSOE.

"En ese vídeo no hay insultos, no hay amenazas, no hay empujones. Solo hay una alcaldesa que defiende de la intimidación que quiso hacer el PSOE cuando denuncié la corrupción socialista de 28 años", ha defendido en la sesión de control en el Pleno de la Asamblea.

Así, Zarzalejo ha relacionado este asunto con la "mafia sanchista" que asegura que es "la misma en todas partes" y ha reivindicado que, frente a ello, van a seguir "defendiendo la educación pública sin miedo", en una intervención que ha provocado que toda la bancada 'popular' se haya levantado para aplaudirla.

"No nos dieron miedo antes y no nos lo van a dar", ha asegurado la consejera, quien ha criticado que la izquierda justifique que las acciones de los activistas en huelga.

Previamente, la diputada de Más Madrid responsable de Educación, María Pastor, le ha mostrado el vídeo y la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, ha criticado que tanto ella como la presidenta madrileña no sepan "qué hacer para no asumir responsabilidades".

"No les basta con someter a las educadoras y a los profesores de la pública a las peores condiciones laborales de la educación española, que ahora también los denuncian en los juzgados por ejercer su derecho a la huelga", ha lamentado, a la vez que ha subrayado que esto lo haga Zarzalejo, que tuvo que ser "sujetada por la Policía porque se lanzaba contra una vecina".