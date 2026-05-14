Zarzalejo se reunirá el próximo jueves con trabajadoras de escuelas infantiles, que llevan un mes de huelga indefinida

Archivo - La consejera de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, María Mercedes Zarzalejo, durante una sesión plenaria en la Asamblea de Madrid, a 12 de marzo de 2026, en Madrid (España). La nueva consejera de Educación, Ciencia y U - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID 14 May. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, Mercedes Zarzalejo, ha anunciado que se reunirá el próximo jueves con las trabajadoras de las escuelas infantiles, que llevan más de un mes de huelga indefinida.

Lo ha anunciado este jueves a través de un vídeo publicado en sus redes sociales, en el que ha recordado que se comprometió a mantener un encuentro con ellas tras "un mes y medio de trabajo" con el fin de informarlas sobre "todo este proceso y los próximos pasos a seguir".

"Desde que el pasado 25 de marzo nos comunicarais vuestras reivindicaciones, principalmente los diferentes salarios que cobráis, entre otras peticiones, hemos mantenido reuniones con la patronal y los sindicatos que están en las mesas de negociación y que pactaron hace un año vuestros sueldos", ha indicado.

La máxima responsable de la educación madrileña ha aseverado que ha estudiado "los contratos y concesiones" que hay vigentes con las empresas. Ha recordado que se han sacado "20 nuevos concursos con las subidas de financiación y de salarios".

Asimismo, ha asegurado que ha mantenido una reunión con el Ayuntamiento de Madrid y otros consistorios en los que hay escuelas infantiles de titularidad de la Comunidad de Madrid. También ha trasladado que ha pedido una reunión con el Ministerio de Educación, que lidera Milagros Tolón, aunque "están esperando" a que les convoque.

Este anuncio se produce cuando la Asamblea de Madrid está debatiendo una Proposición No de Ley (PNL), a iniciativa del PSOE, para crear una red pública de Educación Infantil 0-3 en la región que sea "única, coherente, planificada y comprensible para las familias" y "financiada y garantizada por la Comunidad de Madrid como administración competente en materia educativa".