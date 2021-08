Las zonas verdes del Distrito C-Las Tablas se suman al uso de agua regenerada.

La acometida supone el aprovechamiento de agua procedente de las estaciones depuradoras del sistema de saneamiento de la ciudad

MADRID, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, dirigida por Borja Carabante, ha finalizado las obras de dotación de acometida de riego con agua regenerada en tres parcelas ubicadas en el Distrito C-Las Tablas, permitiendo la prolongación de la red para poder regar las zonas ajardinadas de la zona.

Según ha informado el Consistorio en un comunicado, el objetivo principal de esta extensión de la red es sustituir agua potable por agua de calidad adecuada para usos municipales de menores exigencias que la destinada al consumo humano como el riego de zonas verdes, la limpieza de viales públicos, la de colectores y la de los estanques de tormentas.

De esta forma, el punto de toma de la nueva conducción se ha realizado en la interconexión de la red Norte-Este-Rejas con la red Norte-Oeste-Viveros.

Así, la conducción de llenado de 515 metros discurre por la avenida del Camino de Santiago hasta la calle Portomarín de las Tablas, en una parcela calificada como zona verde junto al paso inferior de la M-40, donde se ha construido el depósito y la cámara de llaves y bombas. El depósito tiene una capacidad de 500 metros cúbicos y tiene unas dimensiones exteriores de 25,70 metros por 7,60 metros, divididas en dos vasos iguales.

Por su parte, la política de ahorro en el consumo de agua potable para el riego de zonas verdes que lleva a cabo el Ayuntamiento de Madrid ha conseguido que en el año 2020 prácticamente el 100% del agua utilizada para el baldeo proceda de recursos hídricos alternativos, básicamente de aguas regeneradas, así como el 30% de agua utilizada para el riego de zonas verdes municipales.

HASTA 6,35 MILLONES DE METROS CÚBICOS DE AGUA REGENERADA

La producción de agua regenerada en las depuradoras madrileñas en 2020 fue de 6.350.000 metros cúbicos, de ellos el 70% se destinó al riego de zonas verdes municipales y a la limpieza del viario de la ciudad y el 30% restante fue utilizado por usuarios privados.

Según el comunicado enviado por la Junta de Gobierno local, el funcionamiento de la sociedad requiere el consumo de una elevada y creciente cantidad de agua, bien esencial pero escaso. Su escasez afecta a más del 40% de la población mundial, porcentaje que sigue aumentando a consecuencia del cambio climático. Por otro lado, es la propia sociedad la que exige su aprovechamiento eficiente. Todo ello requiere de una ordenación de los recursos hídricos para ajustar la demanda y la oferta.

Por ello, el Ayuntamiento de Madrid responde a estas necesidades ejecutando una red de recursos hídricos alternativos, en la que se contemplan la regeneración de aguas residuales, el aprovechamiento de aguas freáticas y el uso de las aguas de drenaje de las infraestructuras subterráneas.

RECURSOS HÍDRICOS ALTERNATIVOS

Los recursos no convencionales (denominados comúnmente recursos hídricos alternativos) son aquellos cuya utilización generalizada no es posible en el marco de las redes de distribución convencionales de agua potable, bien sea por su baja calidad, su escasa cuantía o su irregular disponibilidad, pero que, tras un proceso de tratamiento, pueden ser aplicados a ciertos usos que no requieran de una calidad tan exigente como la del agua potable.

En el municipio de Madrid se incluyen dentro de estos recursos el agua regenerada, agua de drenaje procedente de la red de infraestructuras subterráneas de Madrid, las aguas pluviales y los pozos de captación de aguas subterráneas, siendo el principal de ellos la generación de agua regenerada.

Esta labor de limpiar el agua se lleva a cabo en diversas estaciones depuradoras del municipio de Madrid como los Viveros de la Villa, La China, La Gavia o Rejas, sometiendo al agua residual ya depurada a tratamientos adicionales o complementarios de afino.

UTILIZACIÓN DE AGUA REGENERADA

El empleo de agua regenerada supone el aprovechamiento de agua procedente de las estaciones depuradoras del sistema de saneamiento de la ciudad mediante la construcción de un gran anillo de circunvalación de más de 200 kilómetros de infraestructuras subterráneas para la reversibilidad del flujo hidráulico.

Así, la ciudad se puede abastecer con agua regenerada para el riego de zonas verdes, baldeo de viales, limpieza de alcantarillado y estanques de tormentas, además de otros usos autorizados como el riego de campos de golf o el de viveros, entre otros.

Por último, para crear este gran anillo, se cuenta con la construcción de una serie de infraestructuras, depósitos y dársenas con los correspondientes equipos de bombeo para hidrantes y carga de camiones. La red general se estructura en otras redes parciales, que a su vez disponen de ramales secundarios para obtener una mejor distribución (Red Centro China, Red Norte Oeste Viveros, Red Norte Este Rejas, Red Sur Este Gavia, Red Interconexión Gavia y Red Interconexión Norte Oeste-Norte Este).