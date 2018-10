España deberá triplicar el número de puntos de recarga para eléctricos en los próximas años, según Anfac

Actualizado 09/10/2018 19:07:36 CET

La patronal de fabricantes pide la exención del IVA y del impuesto de circulación al coche eléctrico

MADRID, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente ejecutivo de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac), Mario Armero, ha estimado que si España quiere alcanzar el 30% de la cuota de mercado de coches eléctricos en 2030, como se ha propuesto el sector en Europa, se necesitarán 15.000 puntos de recarga en los próximos años, cuando en la actualidad hay pocos más de 5.000.

Así lo ha manifestado durante su intervención en la 1ª Jornada Anual de Buenas Prácticas en Automoción, celebradas este martes, en la que ha vuelto a abogar por la renovación del parque automovilístico del país.

Para conseguirlo, ha defendido que la mejor forma es con un apoyo gubernamental que fomente la demanda, pero no solo con ayudas "que se terminan en 24 horas", sino con otros planes, como reformas fiscales: concretamente la exención del IVA al coche eléctrico.

Otra de las opciones que ha presentado es la del fomento del 'car sharing', sector que ha asegurado no temer, aunque ha matizado que su defensa está supeditada a que los coches utilizados "sean nuevos y no contaminantes".

Armero también ha pedido otro tipo de acciones legislativas más centradas en el "marketing" como es la de promocionar la compra de vehículos nuevos, especialmente el eléctrico, comunicando que con ellos se podrá circular por el centro de las grandes ciudades durante los protocolos anticontaminación.

"No hay mejor elemento de marketing que decirle a un conductor que puede circular por Madrid por toda la zona centro y que además no tiene que pagar aparcamiento", ha incidido el representante de Anfac, que ha propuesto otras medidas para promocionar la compra de vehículos no contaminantes, como podría ser la exención del impuesto de circulación.

En este punto, ha criticado que el Ministerio de Industria haya anunciado un Plan Renove para 2020, ya que ha considerado que tanta antelación repercutirá en las ventas durante los dos próximos años, pues los consumidores retrasarán la compra.

A pesar de lo dicho, Armero ha afirmado sentirse "satisfecho" con la gestión del nuevo Ministerio. "Al menos hay un Ministerio de Industria", ha bromeado, y a continuación ha destacado las recientes reformas llevadas a cabo, como la moratoria para la aplicación del protocolo WLTP, la eliminación del gestor de carga o las negociaciones para volver a instaurar la figura laboral del relevo, "que van por buen camino".