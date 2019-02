Industria defiende la neutralidad tecnológica y una "evolución natural" hacia el coche eléctrico

Publicado 12/02/2019 15:05:22 CET

MADRID, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Industria y de la Pyme, Raül Blanco, ha defendido la neutralidad tecnológica para el sector del automóvil y una "evolución natural" hacia el coche eléctrico que esté consensuada entre Gobierno y toda la cadena de valor que integra la industria de automoción.

En la clausura del XXVIII Congreso & Expo de Faconauto, Blanco ha pedido que se manden mensajes de "certidumbre y certeza" para evitar confusiones al consumidor, en un entorno donde ha habido "mucho ruido mediático" con posibles prohibiciones a los vehículos de combustión, y más concretamente al diésel.

"Las medidas que se tomen han de ser en consenso con el sector (del automóvil). Pese al ruido, lo he dicho varias veces, solo con el consenso de toda la cadena de valor lograremos medidas estables y que garanticen un futuro industrial y laboral como todos queremos", ha apuntado.

En este sentido, el secretario general de Industria y de la Pyme ha destacado que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2019 planteados por el Ejecutivo de Pedro Sánchez mandan un mensaje de certeza y futuro industrial, con 800 millones de euros de financiación para inversión industrial y reindustrialización o un incremento del 5,6% en la partida de I+D, entre otras medidas. "Era algo muy necesario después de la crisis", ha resaltado.

Además, Blanco ha matizado que la digitalización y la sostenibilidad son "objetivos compartidos" entre el Gobierno y el sector del automóvil en su conjunto. "Los cambios van a llegar. El propio mercado nos va a llevar ahí y lo tenemos que hacer juntos. Con consenso lograremos esos objetivos entre todos. Estoy seguro de que seguiremos avanzando", ha insistido.

Por su parte, el presidente de la Federación de Asociaciones de Concesionarios de la Automoción (Faconauto), Gerardo Pérez, ha agradecido la labor de Blanco al frente de la secretaría general de Industria y de la Pyme.

"MENSAJE CRÍTICO PERO CONSTRUCTIVO"

Además, ha defendido que Faconauto ha sido la organización que más ha defendido, "con un mensaje crítico pero constructivo", que el diésel es una tecnología "limpia" y "válida".

Pérez también ha reclamado que no exista en España, como no sucede en Europa ni en otros países como Estados Unidos (EE.UU.), un "desequilibrio tan brutal" entre fabricantes de automóviles y concesionarios. "Somos socios de los fabricantes. Ellos no son nada sin nosotros y nosotros no somos nada sin ellos", ha recalcado.

Por último, el presidente de la organización de concesionarios ha reclamado que los planes de incentivo a la compra de vehículos impulsados por energías alternativas que se aprueben en España tengan sentido en el conjunto del territorio nacional.