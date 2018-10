Mercedes-Benz fabricará un récord de 160.000 vehículos en su planta de Vitoria en 2018

Publicado 09/07/2018 13:26:07 CET

El director gerente de la planta que mantiene Mercedes-Benz en Vitoria, Emilio Titos, ha explicado que la factoría alavesa cerrará el ejercicio actual con un volumen de producción récord de 160.000 unidades.

En una entrevista a Radio Euskadi recogida por Europa Press, se ha mostrado satisfecho por la evolución de la planta alavesa, que tiene previsto alcanzar un récord de producción de 160.000 vehículos, y ha señalado que tienen "un producto ganador". "Nuestros clientes así nos lo están ratificando y diciendo y, a través de ellos, estamos produciendo más que nunca. Este año esperamos vender y producir 160.000 unidades", ha añadido.

El director de la planta alavesa ha afirmado que, en los últimos cuatro años, el centro ha duplicado el volumen y, como consecuencia de este incremento, la aportación al PIB del País Vasco se ha multiplicado casi por tres, al pasar de estar por debajo del 2% a un 5%. En volumen de exportación, aporta el 15% de la exportación.

En relación a una posible ampliación de la planta, ha manifestado que "afortunadamente" el mundo de la automoción trabaja a medio y largo plazo y ha indicado que tiene que haber "la posibilidad de crecer". Titos ha indicado que, hoy en día, ve la posibilidad de ampliar la fábrica y se ha hablado con el Ayuntamiento de Vitoria y la Diputación alavesa. Según ha manifestado, están "trabajando de la mano para ampliar en el momento adecuado".

ESTRUCTURA SOCIETARIA.

Además, se ha referido a la decisión de la multinacional alemana Daimler de mantener su estructura societaria en España, ya que los cambios que tenía previsto introducir iban a suponer un 'agujero' fiscal de alrededor de 200 millones.

Titos espera que se mantenga la decisión de no modificar la estructura societaria, aunque ha indicado que "el mundo cambia muy rápidamente" y que la compañía "se tiene que adaptar muy rápidamente a esos cambios".

"Y esos cambios a veces necesitan un cambio de lo que es la entidad legal de cada país y, en nuestro caso, esperamos que esta entidad se quede tal cual hasta ahora confirmada por nuestra dirección de Alemania donde nos mantenemos conjuntamente con nuestros compañeros de coches en una entidad propia para la gestión de turismos y furgonetas", ha afirmado.

En este sentido, ha apuntado que la Hacienda alavesa y el propio Gobierno Vasco pueden estar tranquilos porque es un tema de la aplicación del Concierto, en cuanto al IVA se refiere, y la empresa no tiene una autonomía cómo hacer un cambio de este impuesto si no lo que está concertado entre el Gobierno central y de Euskadi, donde se lleva esta gestión de una manera coordinada y acordada.

CAMBIO DE GOBIERNO

En relación al nuevo Gobierno central, espera que sea bueno para la industria y ha considerado positivo que haya una ministra de Industria, Comercio y Turismo y ha destacado que en Euskadi hay un "trabajo muy de la mano" con el Gobierno Vasco, la Diputación y el Ayuntamiento". "Y con el Gobierno central nunca ha habido un problema, independientemente del Gobierno de turno que haya habido", ha manifestado.

Sobre las incertidumbres que puedan existir en el panorama económico mundial tras la nueva política arancelaria de Estados Unidos, ha afirmado que "la incertidumbre en un mundo globalizado existe" y hay que "adaptarse" y, en este sentido, ha señalado que "la política, según el punto de vista que se tenga, puede tener una factura para la economía". "Y, si la economía se ve afectada, nosotros estaremos también facturados", ha añadido.

Titos ha precisado que el trato fiscal que tiene el producto de la planta alavesa en EEUU es "diferenciado" y ha indicado, en cuanto al impacto que pueda tener la política de Trump, que tienen "una situación equilibrada".

Sobre el futuro de los coches diésel, cree que los vehículos diesel son "de presente y de futuro". "Y de futuro porque es un motor altamente eficiente y, con las últimas incorporaciones, limpio, si bien en la sociedad se ha creado una sensación de que es un motor sucio, no es así", ha indicado Titos, que ha añadido que la política "no está transmitiendo seguridad jurídica". Con ello, según ha explicado, se transmite "un problema de inseguridad al cliente".

Por otra parte, preguntado por el efecto del escándalo de las emisiones diésel en la planta alavesa, Titos ha señalado que, como parte del mundo de automoción, están "afectados", aunque ha indicado que su producto se sigue vendiendo y el cliente "no está a ese nivel de inseguridad como para cancelar pedidos o hacer nuevos pedidos".

Por otro lado, antes las informaciones que apuntaban a una presunta manipulación de emisiones en el sistema de gases, Titos ha manifestado que no hay indicación de que se produjo una manipulación sino que se trata de una aplicación de la gestión del motor que se está diferenciando en diferentes modos de hacerlo y hay criterios de hacerlo de una manera u otra. "Nosotros no manipulamos", ha añadido.

En relación al vehículo eléctrico, Titos ha cree que este tipo de modelos tiene "futuro" en el ámbito de la movilidad urbana y Mercedes-Benz "apuesta por ello". Según ha explicado, lo hace "más difícil" su desarrollo es la infraestructura que necesita y el coste inherente a la tecnología.

"La clave va a estar en quién paga la infraestructura y con qué velocidad se desarrolla y se instala esa infraestructura en la ciudad y quién paga la factura de ese más coste que tiene, ha indicado. Titos ha afirmado que este año van a fabricar cerca de 1.000 unidades, aunque desconocen el comportamiento que vayan a tener sus clientes.

Titos, que ha destacado la importancia de la formación, ha asegurado, en materia salarial, que no se ha "perdido salario" durante la crisis y se ha aplicado el convenio. "Nuestra gente no ha tenido una pérdida, sino que durante la crisis ha seguido manteniendo e incrementándose moderadamente el salario. No vemos que tengamos que acelerar este incremento porque ya lo estamos haciendo", ha señalado.

Por otra parte, en relación a la contratación, ha afirmado que la planta esta comprometida con el empleo y "se ratifica con cifras". En este sentido, ha señalado que han llegado a acuerdos con los sindicatos "que quieren" y no con los que están "en el no por el no y no aportan". "Siempre están haciendo críticas y denunciando situaciones que para mi punto de vista y para nosotros y nuestra plantilla no es relevante", ha añadido.