Toyota España aumentará hasta un 3% sus ventas este año, con una cuota del 70% de modelos híbridos

Publicado 03/10/2018 10:50:54 CET

PARÍS, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

Toyota prevé comercializar entre 70.000 y 73.000 coches de las marcas Toyota y Lexus este año en el mercado español, de los cuales el 70% corresponderá a modelos híbridos, lo que supondrá un incremento de hasta el 3% en comparación con las 71.000 unidades matriculadas por la firma el año pasado, cuando el 61% montaba un sistema de propulsión híbrido.

Así lo ha señalado el presidente y consejero delegado de Toyota España, Agustín Martín, que ha añadido que estos registros permitirán a los concesionarios de la compañía en el mercado español situarse "en la parte alta" de la clasificación en cuanto a rentabilidad.

En este sentido, el directivo ha indicado que el margen de mejora de la firma japonesa en España se encuentra en que la compañía sea capaz de responder a una demanda que "sobrepasa" a la oferta, gracias a la aceptación "total" de la hibridación en el territorio nacional.

El presidente y consejero delegado de Toyota España, en una entrevista concedida a Europa Press, en el marco del Salón Internacional del Automóvil de París, ha explicado que el objetivo del fabricante nipón es estar preparado para cualquier tipo de demanda de los clientes.

En este sentido, ha afirmado que Toyota entrará de lleno en el mundo de los eléctricos cuando los clientes así lo demanden. "Mientras no haya más infraestructura y mayor aceptación, seguimos pensando que los híbridos son los que realmente cuentan. A nivel tecnológico, estamos preparados, ya que nuestra arquitectura TNGA nos permite cualquier tipo de combinación entre tecnologías, incluyendo pila de combustible", ha apuntado.

En este sentido, Martín ha destacado que siempre que Toyota esté cerca del cliente será capaz de dar respuesta a lo que este le demande. "En el momento que te alejas y piensas que tu tecnología es la mejor sin tener en cuenta al cliente das el primer paso hacia al fracaso", ha advertido.

DIÉSEL

Por otro lado, sobre la demonización que está sufriendo el diésel, el directivo ha pedido "elevar un poco más la vista" y plantear cómo resolver los problemas que se le plantean a la industria del automóvil a nivel de emisiones. Así, ha pedido que, en vez de "centrar el tiro" en una tecnología específica como el gasóleo, se "levante" la mirada y que cada marca reflexione sobre cómo está preparada para dar respuesta a este reto.

El máximo responsable de Toyota España ha explicado que la subida de impuestos al diésel que plantea el Gobierno para equipararlo con la gasolina es una medida que hay que evaluar en un "contexto más amplio". "Todo es correcto o incorrecto dependiendo de la estrategia que se haya definido. El Gobierno actual lleva poco tiempo y está intentando explorar diferentes alternativas. No tengo la estrategia global que plantea el Gobierno, por lo que no puedo decir si está bien o mal", ha matizado.

En este contexto, y ante un desafío global como la contaminación, ha solicitado a todos los agentes que conforman la industria de la automoción que vayan de la mano y que no se vea al automóvil como parte del problema. Según Martín, se deben definir cuáles son los pasos a seguir para dar respuesta a este desafío, qué tiempos hacen falta acortar para que la solución llegue antes y que no haya una legislación que fuerce a hacer las cosas de inmediato.

"Hay que tener una visión más holística sobre cuál es el problema que intentamos resolver. Las medidas tienen que ser estructurales y coyunturales. Por eso debe haber una regulación impositiva que se dirija hacia el uso más que a la propiedad. Las medidas aisladas no se sabe si van a ser eficientes o no. Es un tema que no debe depender del ciclo político", ha añadido.

En este sentido, ha defendido que cualquier tecnología que fomente la movilidad de cero emisiones, como el hidrógeno, debe forman parte de los planes de incentivo a la compra de vehículos alternativos. El problema, según el directivo, es que en España no hay hidrogeneras y que, por tanto, Toyota no puede vender el Mirai (modelo del que ha matriculado más de 3.000 unidades en todo el mundo) en el mercado español.

IMPUESTO DE MATRICULACIÓN

Además, se ha mostrado esperanzado en que durante el régimen transitorio en la aplicación del nuevo ciclo de homologación de consumo y emisiones WLTP (hasta el 31 de diciembre de 2020), el Ejecutivo establezca nuevos tramos para el impuesto de matriculación.

Los tramos actuales de dicho impuesto en España son de 0% para vehículos con emisiones menores o iguales a 120 gr/km de CO2; 4,75% para vehículos con emisiones mayores a 120 y menores a 160 gr/km de CO2; 9,75% para vehículos con emisiones mayores o iguales de 160 y menores de 200 gr/km CO2, y 14,75% para vehículos con emisiones mayores o iguales a 200 gr/km CO2.

"En caso de no abordarse, el 75% de los vehículos actuales que no pagan este impuesto pasaría a hacerlo, y esto no sería bueno para nadie. Entiendo que en estos dos años se discutirá esta base para cambiar este marco impositivo", ha argumentado.

Asimismo, el presidente y consejero delegado de Toyota España aspira a que la Agenda Estratégica para la Automoción que el Gobierno presentará en los próximos días establezca las bases para que España, segundo fabricante europeo de automóviles y octavo del mundo, continúe teniendo una buena base a nivel europeo en cuanto a generación de empleo y para que los marcas puedan seguir exportando soluciones de movilidad a otros países. "Hay que darle un rol más dinámico a la industria", ha indicado.

NOVEDADES

Toyota ha presentado en el Salón de París tres novedades híbridas eléctricas autorrecargables: Corolla hybrid, Corolla hybrid Touring Sports y el RAV4 hybrid. Además, ha exhibido dos nuevas variantes híbridas de su modelo Yaris, denominadas GR Sport y también Y20, en línea con su estrategia orientada a impulsar la tecnología híbrida eléctrica autorrecargable.

Por último, Agustín Martín ha explicado que la nueva campaña de Toyota 'Conduce como piensas' pretende animar al cliente a dar el paso que le falta para adquirir un vehículo híbrido. "Hemos conseguido que mucha gente se interese por Toyota y que antes no lo hacía. El 70% de nuestras ventas corresponde a vehículos híbridos y seguro que la campaña ha contribuido a ello", ha sentenciado.