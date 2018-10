Volkswagen lanzará el nuevo up! en Europa el próximo mes de diciembre

Actualizado 22/08/2011 12:47:14 CET

La firma alemana de automóviles Volkswagen lanzará en Europa durante el próximo mes de diciembre su nuevo vehículo utilitario pequeño, denominado up!, que ha sido especialmente desarrollado para su uso en el ámbito urbano, informó la compañía en un comunicado.

Este vehículo, de 3,54 metros de longitud, se ofrece con tres versiones de equipamiento diferentes (take up!, move up! y high up!), aunque más adelante se lanzarán dos ediciones especiales sobre la base del high up! (up! black y up! white).

El nuevo modelo de Volkswagen incorpora una nueva generación de motorizaciones de gasolina de tres cilindros, con potencias de 60 y de 75 caballos. La firma señaló que el consumo medio de la variante con 60 caballos BlueMotion (con Start&Stop) se sitúa en 4,2 litros por cada cien kilómetros recorridos, mientras que el de la mecánica de 75 caballos es de 4,3 litros a los cien kilómetros recorridos.

La marca alemana explicó que el nuevo up! es el primer utilitario pequeño con asistente a la frenada de emergencia automática en ciudad, como opción. Este dispositivo se activa de forma automática a velocidades inferiores a 30 kilómetros por hora y detecta el peligro de una colisión inminente.

Volkswagen apuntó que otra de las innovaciones tecnológicas de este automóvil es el sistema 'maps + more', como una unidad personal móvil de infoentretenimiento que aúna navegación, telefonía, información y entretenimiento y que tiene un precio asequible.