Volkswagen muestra en el MWC su evolución a un proveedor de movilidad con su plataforma We

En los próximos dos años, todos los vehículos vendidos España de la firma alemana estarán ya conectados de serie.

Volkswagen ha mostrado en el Mobile World Congress (MWC) 2019 las últimas novedades de su plataforma digital We, que muestra cómo la marca alemana está evolucionando de un fabricante de automóviles a un proveedor de movilidad.

Según informó la compañía, We se trata de un ecosistema digital en continua evolución que ofrece servicios en el automóvil y alrededor de este, así como soluciones de movilidad creadas por conexiones inteligentes entre vehículos, personas y su entorno.

España es el primer país piloto fuera de Alemania donde Volkswagen prueba su plataforma digital. En la actualidad, hay más de 180.000 coches conectados de la marca y, en los próximos dos años, todos los vehículos vendidos en el mercado nacional de la firma germana estarán ya conectados de serie.

Entre los servicios que ofrece We destaca We Park, con el que el usuario podrá buscar y pagar en cualquier parking, ya sea privado o un servicio de estacionamiento regulado urbano. Además, con We Deliver, un repartidor tendrá en su 'smartphone' un código de un solo uso que le permitirá abrir el maletero de un coche geolocalizado y dejar dentro la mercancía.

Por su parte, con We Experience el vehículo aprenderá de las preferencias y los gustos del conductor para ofrecer recomendaciones en tiempo real, mientras que Volkswagen Connect (para vehículos actuales o hasta el año modelo 2008) permite acceder a toda la información del coche en el teléfono móvil gracias a un DataPlug conectado en el automóvil.

Además, We Connect, que debuta en el nuevo Volkswagen Passat, contiene los servicios ya habituales en Car-Net y otros nuevos como Online Voice Control o Mobile Key, que ofrece la posibilidad de usar el 'smartphone' como llave para abrir el coche y la opción de enviarla a amigos o familiares para que también puedan utilizar su móvil como llave para el vehículo.

"Con Volkswagen We disponemos de una base sólida para avanzar en nuestro proceso de transformación para convertirnos en un proveedor de movilidad. Nuestra presencia en el Mobile World Congress pone de relieve que estos servicios digitales enriquecerán el entorno de vida de nuestros clientes para satisfacer individualmente su necesidad de movilidad", señaló el director de Experiencia de Cliente de Volkswagen España, Pedro Mateos.