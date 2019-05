Zetsche se 'pasa' a BMW tras ceder el bastón de mando en Daimler

Actualizado 24/05/2019 13:56:44 CET

MADRID, 24 May. (EUROPA PRESS) -

Dieter Zetsche cedió este miércoles el bastón de mando de Daimler a Ola Källenius y BMW no ha querido dejar pasar la oportunidad para 'despedir' al directivo.

En un vídeo colgado en la red social Twitter, BMW simula el último día de Zetsche en las oficinas de Daimler y lo que parece todo un homenaje a uno de los directivos más importantes del sector de la automoción acaba siendo todo un 'troleo'.

Bajo el título "La jubilación es cuando puedes dejar tu pasado atrás y abrazar tu futuro", un 'falso' Zetsche aparece despidiéndose de sus compañeros, entregando sus credenciales en recepción y hasta haciéndose un 'selfie' con otros 'directivos' de la marca.

Cuando todo parecía un vídeo de culto al exjefe de la marca de la estrella, Zetsche llega a casa y llega el mejor momento del vídeo. Aparece el título "Free at last" (Libre al fin) y el directivo sale de su garaje conduciendo un BMW i8.

Retirement is when you can leave your past behind and embrace your future. 😉#BMW #Mercedes #Zetschehttps://t.co/S0njE4CNfp pic.twitter.com/wK1sLm2gS8