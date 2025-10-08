La inversión en vehículos de renting alcanza 1.888 millones de euros en 2025, según la AER

MADRID, 8 Oct. (AER) -

El renting de vehículos en España aumentó un 6,11% en el primer semestre de 2025, según datos de la Asociación Española de Renting de Vehículos (AER). Entre enero y junio se alcanzaron 984.354 unidades en todo el país mediante nuevos contratos y matriculaciones.

El crecimiento responde a la demanda de empresas y particulares, a la preferencia por cuotas fijas con servicios incluidos y al avance de las motorizaciones electrificadas, consolidando el modelo como alternativa frente a la compra tradicional.

EVOLUCIÓN DEL RENTING EN EL MERCADO ESPAÑOL

El renting se afianza como una de las fórmulas de acceso a vehículos con mayor crecimiento en España. Según la AER, el parque total alcanzó 984.354 unidades en junio de 2025, lo que supone un incremento del 6,11% respecto al mismo periodo de 2024.

Durante el primer trimestre del año, las matriculaciones asociadas al renting fueron 82.939 unidades, lo que supuso un incremento del 2,87% frente al mismo periodo de 2024. De esa cifra, un 25,21% del total de matriculaciones en España correspondieron al renting, lo que refleja su peso en el mercado automovilístico.

En términos de inversión, las empresas de renting destinaron 1.888 millones de euros a la adquisición de vehículos en el primer trimestre, con un aumento del 4,25 % respecto al ejercicio anterior. Estos datos muestran la relevancia económica del sector y su papel en la renovación del parque automovilístico nacional.

La duración media de los contratos de renting se mantiene estable en torno a los 48 meses, lo que evidencia un modelo pensado para medio y largo plazo. La rotación de vehículos permite mantener flotas actualizadas, especialmente en lo referente a nuevas tecnologías de propulsión.

FACTORES QUE IMPULSAN EL CRECIMIENTO

El renting se ha convertido en una opción atractiva tanto para empresas como para particulares. El principal factor de crecimiento es la previsibilidad que ofrecen las cuotas mensuales, ya que incluyen servicios como mantenimiento, impuestos, seguros y asistencia. Este esquema facilita la planificación financiera y evita desembolsos iniciales elevados.

Otro elemento clave es la electrificación de las flotas. En 2025, más de la mitad de las matriculaciones de renting correspondieron a vehículos propulsados por energías alternativas, un 51,56 % del total. Esta cifra marca un avance notable frente a años anteriores y está directamente vinculada a la regulación ambiental, los objetivos europeos de descarbonización y las ayudas públicas a la movilidad sostenible.

Las zonas de bajas emisiones en ciudades españolas han impulsado la renovación de vehículos por modelos menos contaminantes. El renting facilita ese acceso al permitir a las empresas y usuarios cumplir con la normativa sin asumir la depreciación de un vehículo propio.

En la web de Quiero Mi Renting, especializada en información y comparación de ofertas de renting, se observa un creciente interés por modelos eléctricos y contratos flexibles. La búsqueda de opciones con plazos más cortos y mayores kilometrajes disponibles refleja la adaptación del mercado a las nuevas necesidades de movilidad.

PERFIL DE CLIENTES Y RETOS DEL SECTOR

El renting ya no se limita a grandes corporaciones, el crecimiento se ha diversificado hacia distintos perfiles de clientes. Según la AER, los particulares y autónomos representan ya un 14,15% del parque de renting, con un ligero aumento del 0,74%.

Las pequeñas empresas, con hasta cuatro vehículos, crecieron un 5,14 % y suponen el 23,42 % del total. Las medianas empresas, con entre 5 y 24 vehículos, también registraron un crecimiento del 5,56 %.

A pesar de estas cifras positivas, el sector afronta varios desafíos. El primero es la cadena de suministro de vehículos eléctricos, que todavía presenta tensiones en plazos de entrega y costes de producción. El segundo es la presión competitiva, ya que la amplia oferta de empresas de renting obliga a ajustar márgenes y a diferenciarse con servicios adicionales.

También influye la incertidumbre normativa. La evolución de los impuestos sobre emisiones, las ayudas a la compra de eléctricos y la regulación de movilidad urbana condicionan las estrategias de las compañías. Estos cambios obligan a una rápida adaptación para no perder competitividad. En cuanto a preferencias de modelos, el Nissan Qashqai encabezó las matriculaciones de renting en enero de 2025, seguido por el Opel Corsa y la Ford Transit. Este dato refleja la combinación de demanda de vehículos compactos, utilitarios y comerciales ligeros dentro del mercado.

PERSPECTIVAS PARA LA SEGUNDA MITAD DE 2025

Las previsiones para la segunda parte del año apuntan a un crecimiento sostenido del renting. La AER estima que el sector podría superar el millón de vehículos en parque activo antes de finalizar 2025, consolidándose como un pilar de la movilidad en España.

El futuro inmediato estará marcado por la electrificación y la flexibilidad contractual. Cada vez más usuarios valoran los contratos de corta duración y la posibilidad de adaptar kilometraje y servicios a necesidades específicas. Esta tendencia obligará a los operadores a rediseñar sus ofertas.

Para quienes estén interesados en contratar renting, los expertos recomiendan comparar condiciones, revisar coberturas de mantenimiento y seguros, y evaluar el kilometraje estimado antes de firmar. Desde Quiero Mi Renting se destaca la importancia de acceder a simuladores y comparadores para tomar decisiones con mayor transparencia.

El renting se perfila este año como una alternativa madura frente a la compra tradicional. Su crecimiento en España responde a la necesidad de movilidad flexible, sostenible y previsible, en un contexto económico y regulatorio que favorece la adaptación rápida.

