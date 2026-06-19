Quién es Markus Haupt, el CEO de Seat & Cupra y ahora el nuevo presidente de Anfac

Archivo - El CEO de Seat y Cupra, Markus Haupt. - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

Markus Haupt ha sido elegido este viernes presidente de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac) por la junta directiva de la organización en sustitución de Josep María Recasens tras su nombramiento como CEO de la multinacional española Indra.

El nuevo presidente de la patronal de fabricante españoles es consejero delegado de las compañías españolas del grupo Volkswagen, Seat y Cupra, desde el 9 de octubre del año pasado, aunque comenzó a ejercer en este puesto de forma interina desde el mes de abril, después de que el anterior consejero delegado, Wayne Griffiths, dejara la presidencia de Seat en marzo de 2025 alegando motivos personales, tras haber estado cinco años al frente de la compañía automovilística.

Haupt será el decimosexto presidente de Anfac y el tercero que dirige la patronal en representación de Seat -tras Wayne Griffiths (enero 2022-junio 2024) y Francisco Javier García Sanz (junio 2008-enero 2014)-- .

UNA CARRERA PROFESIONAL VINCULADA A ESPAÑA

El directivo alemán tiene ascendencia española (su madre es española) y cuenta con profundos vínculos personales y profesionales con España, además de ser un fuerte apasionado de la automoción y las carreras.

El nuevo responsable de la patronal fue anteriormente presidente de Volkswagen Navarra y director general de la planta de Landaben (Pamplona) entre finales de 2021 y agosto de 2022, cuando se incorporó a Seat como vicepresidente de Producción y Logística. Además, Haupt estudió y se graduó en Barcelona antes de comenzar a trabajar para Seat en 2001.

A lo largo de su carrera profesional ha liderado importantes proyectos de producción, como la plataforma A0 del Grupo Volkswagen en Wolfsburgo (Alemania); desempeñó un papel clave en el lanzamiento del Audi Q3 en la planta de Martorell y ha dirigido también el lanzamiento del T-Roc en Palmela (Portugal). También ha sido el ejecutor del nuevo Cupra Raval, el primer modelo eléctrico de Seat&Cupra fabricado en España.

UN MOMENTO TRASCENDENTAL PARA LA AUTOMOCIÓN EN ESPAÑA

Entre los retos del nuevo presidente de Anfac estará el despliegue del 'Plan España Auto 2030', propuesta que lanzó Recasens en el mes de noviembre con un acuerdo masivo por parte del todo el sector de la automoción y del Gobierno central y de las comunidades.

Una de las primeras medidas, precisamente para Haupt, será impulsar que las ayudas del Plan Auto+ en 2026 se pongan en marcha para que los conductores que desde el 1 de enero hayan comprado un modelo eléctrico o electrificado puedan acogerse a ayudas a la compra valoradas hasta los 4.500 euros junto a la deducción del 15% por la compra de este tipo de vehículo y la instalación de puntos de recarga (ya vigente desde marzo de 2026).

La automoción española se encuentra en un complejo contexto marcado por la demora en la transición industrial a la electrificación y la pujanza de los fabricantes chinos.

Los fabricantes siguen apostando por el mercado español, como demuestran iniciativas como el reciente anuncio de la producción de cinco modelos electrificados en Palencia y Valladolid por parte del grupo Renault, la producción de dos vehículos en la planta de Villaverde y otro de la marca Opel en Zaragoza bajo la 'joint venture' con Leapmotor en el grupo Stellantis o la apuesta del grupo Volkswagen por producir vehículos eléctricos en España con los Cupra Raval, ID.Polo u Skoda Epiq.

Pero también las nuevas marcas chinas ponen su foco en España. Prueba de ello es el reciente anuncio del grupo asiático SAIC Motor --primer fabricante chino en comenzar a producir modelos en España antes de que finalice 2028 en Ferrol-- y los rumores de que marcas chinas como BYD, Changan u Omoda & Jaecoo (grupo Chery) con la antigua planta de Nissan en la Zona Franca de Barcelona --fabrica en la que opera Ebro-- estudian comenzar a producir sus vehículos en la península.

Todo ello sin olvidar el exponencial interés de los fabricantes chinos por España con más de 30 marcas de esta nacionalidad operando o a punto de comenzar la comercialización (solo en 2026 llegarán ocho insignias) de sus vehículos, que pueden cambiar la radiografía de un mercado que desde la llegada de marcas coreanas o japonesas como Hyundai y Toyota no había vivido un cambio de tal calibre.