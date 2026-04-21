Webfleet consolida su tecnología de gestión de flotas para mejorar la eficiencia operativa de las empresas

MADRID, 21 Abr. (WEBFLEET PRESS) -

Según la información técnica de la empresa, la plataforma recopila datos sobre la ubicación, el tiempo de conducción y el estado del motor. Estos parámetros se utilizan para optimizar las rutas y reducir los tiempos de inactividad, permitiendo a los gestores de flotas coordinar las operaciones de manera más precisa. El sistema está diseñado para integrarse en vehículos de diferentes tipos, incluyendo turismos, furgonetas y camiones de gran tonelaje.

El uso de estos sistemas digitales contribuye a la sostenibilidad de las empresas al identificar patrones de conducción ineficientes. La tecnología permite registrar variables como el exceso de velocidad o el tiempo de ralentí, datos que sirven para elaborar informes de rendimiento. Estos informes permiten a las compañías implementar medidas correctoras para disminuir el impacto ambiental de su actividad comercial.

La seguridad vial es otro de los pilares de la plataforma desarrollada por Webfleet. El sistema detecta eventos bruscos durante la conducción, como frenazos o giros repentinos, y proporciona herramientas de comunicación directa con los conductores. Webfleet indica que la visibilidad sobre estos datos ayuda a prevenir accidentes y garantiza un entorno de trabajo más seguro para los empleados del sector del transporte.

Además de la gestión de vehículos de combustión, la solución tecnológica incluye funciones para la administración de flotas eléctricas. La plataforma permite consultar el nivel de carga de las baterías y planificar las paradas de recarga en función de la autonomía disponible. La empresa proporciona asistencia técnica a sus usuarios para asegurar el funcionamiento de la conectividad en toda su red de servicios.

Las organizaciones que buscan digitalizar sus procesos logísticos pueden consultar las herramientas de Webfleet para obtener detalles sobre la compatibilidad y las funciones de la plataforma.

La gestión basada en datos se ha consolidado como un estándar operativo en el mercado europeo. Los registros de la fuente de información indican que la trazabilidad de los activos es un factor determinante para la rentabilidad de las empresas actuales. La compañía mantiene su infraestructura tecnológica activa para dar soporte a la movilidad conectada y al desarrollo de servicios de transporte inteligentes.

(Información remitida por la empresa firmante)