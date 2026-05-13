El 40% de los particulares en España preferiría tener un coche en renting antes que comprarlo

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MADRID, 13 May. (EUROPA PRESS) -

El 40% de los particulares en España preferiría alquilar o suscribirse a un coche en renting antes que comprarlo, en línea con la actitud positiva hacia esta modalidad de propiedad de un vehículo a nivel europeo.

En concreto, en el conjunto del continente europeo, el 49% de los particulares tenía una actitud positiva hacia el renting en 2025, pero solo el 26% estaría dispuesto a contratar un renting en los próximos cinco años, lo que revela una brecha entre el interés y la acción.

Así se desprende del Monitor de Movilidad Ayvens 2026, en el que se recoge que el interés por el renting de vehículos continúa creciendo en toda Europa, aunque su adopción sigue siendo desigual. El estudio pone de manifiesto una clara división norte-sur, con el sur de Europa mostrando más entusiasmo que los mercados del norte y oeste del continente, que siguen siendo más cautos.

El sur de Europa sigue siendo la región más entusiasta, con Portugal (72%), Grecia (66%), España (64%) e Italia (51%) registrando las actitudes más positivas hacia el renting. Mientras tanto, el norte y el oeste de Europa continúan mostrando mayor cautela, salvo Francia (46%).

Los elevados niveles de percepción de coste --como ocurre en Países Bajos, donde el 51% considera que el renting es más caro que comprar-- limitan su adopción. Países como Alemania, Suecia y Noruega presentan una mayor proporción de opiniones negativas o neutrales y un menor interés declarado por el renting.

El lugar de residencia también juega un papel importante, lo que se refleja en que el 52% de los residentes urbanos tiene una visión positiva del renting, frente al 38% en zonas rurales.

LAS GENERACIONES MÁS JÓVENES LIDERAN EL CAMBIO HACIA EL RENTING

Asimismo, las diferencias generacionales siguen siendo importantes. La Generación Z (18-27 años) y la Generación Y (28-43 años) muestran una actitud significativamente más positiva hacia el renting, al considerarlo una solución de movilidad moderna, flexible y de bajo riesgo. Estos grupos también muestran una clara preferencia por procesos de renting totalmente online o híbridos, confirmando el cambio hacia experiencias de movilidad digitales de principio a fin.

Por su parte, los boomers (60 años o más) se muestran más escépticos y menos interesados en las opciones de renting de vehículos de ocasión, manteniendo una preferencia más tradicional por la propiedad.

EL RENTING DE SEGUNDA MANO: DE ALTERNATIVA A PRIMERA OPCIÓN

Una de las conclusiones más relevantes de este año es el creciente interés por el renting de segunda mano. El 45% de los consumidores está interesado en contratar un renting de un vehículo usado, con el mayor interés registrado en Grecia y Países Bajos.

El 74% menciona las cuotas mensuales más bajas como una ventaja decisiva frente al renting de un coche nuevo. Los consumidores valoran la posibilidad de conducir vehículos bien mantenidos a un coste más accesible.

Incluso las desventajas percibidas, como la preocupación por posibles averías mecánicas, no superan el creciente atractivo de una solución de movilidad más económica y de menor riesgo, especialmente en un contexto de aumento del coste de vida para los hogares.

"El creciente interés por el renting de segunda mano refleja un cambio más amplio hacia una movilidad más inteligente, sostenible y asequible", ha apuntado el director global de Retail Directo e Indirecto de Ayvens, Olivier Théron.