El 51% de los españoles considera el vehículo imprescindible para sus desplazamientos diarios

Archivo - Interior de un vehículo Volvo - VOLVO - Archivo

MADRID 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El 60% de los españoles sigue utilizando el coche habitualmente y un 51% lo considera imprescindible para sus desplazamientos diarios, especialmente en ciudades medianas aunque su uso dentro de las ciudades ha descendido 8 puntos en un año, pasando del 52% al 44%, según el Foro de Movilidad Alphabet 2025, el observatorio anual de la compañía de movilidad corporativa del Grupo BMW.

En paralelo, el transporte público se consolida como alternativa, especialmente entre los más jóvenes. El 56% de los menores de 30 años utiliza el autobús y el 40% el metro regularmente, superando al coche como opción preferente en este segmento. Madrid (67% metro, 53% autobús) y Barcelona (63% metro, 51% autobús) lideran el uso del transporte público.

PREFERENCIA POR LOS MODELOS HÍBRIDOS

Los datos de Alphabet revelan que la posesión del vehículo privado sigue siendo mayoritaria, con un 71%. En cuanto a la intención de compra, los españoles prefieren de manera clara las tecnologías híbridas. El 54% elegiría un vehículo híbrido o híbrido enchufable, frente a un escaso 8% que optaría por un vehículo 100% eléctrico.

En el último año, la preferencia por el eléctrico puro ha caído 5 puntos, mientras que los vehículos de gasolina recuperan terreno, con un 22% de preferencia. Las barreras para la adopción del coche eléctrico se mantienen estables, siendo las más mencionadas el precio (28%), la autonomía limitada (26%) y la escasez de puntos de recarga (23%).

En este sentido, la infraestructura de recarga cuenta con limitaciones, ya que solo el 27% de los españoles dispone de punto de recarga en su garaje privado, mientras que el 51% depende de infraestructuras públicas o de terceros. La percepción del vehículo eléctrico como la solución ideal para la movilidad urbana también decae, considerándolo así solo el 36% de los ciudadanos, siete puntos menos que en 2024.

"Los datos del Foro de Movilidad 2025 muestran que los españoles piden coherencia: ciudades mejor adaptadas, infraestructuras seguras y una convivencia más responsable", señala Ángeles Roca, gerente de Marketing y Desarrollo de Negocio de Alphabet.