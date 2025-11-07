Los accionistas de Tesla aprueban el paquete salarial de 1 billón de dólares para Elon Musk

Archivo - Los accionistas de Tesla aprueban el paquete salarial de más 866.000 millones para Elon Musk. - Dominika Zarzycka/SOPA Images vi / DPA - Archivo

MADRID 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los accionistas de Tesla aprobaron el paquete salarial para el director ejecutivo Elon Musk --valorado en hasta 1 billón de dólares durante la próxima década (más de 866.000 millones de euros)--, tras la votación celebrada en la junta general accionistas del fabricante norteamericano celebrada este jueves.

En la asamblea general, más del 75% de las acciones de Tesla votaron a favor del histórico paquete salarial, pese a que en las horas previas esta medida fue bastante cuestionada por algunos de sus grandes grupos inversores, como el fondo soberano de Noruega, Norges Bank Investment Management.

La aprobación representa un respaldo a la visión de su consejero delegado Elon Musk de transformar al fabricante de vehículos eléctricos en una potencia de inteligencia artificial y robótica.

En detalle, esta operación consta de 12 objetivos, de los cuales cada uno tiene una serie de premisas financieras y en términos de resultados, que en función del desempeño pueden dar lugar a la concesión de un mayor número acciones del grupo a Elon Musk.

Entre ellos, se encuentran que Tesla tenga un capital valorado en 8,5 billones de dólares (7,35 billones de euros) en comparación con aproximadamente 1 billón de dólares en la actualidad y la venta de 20 millones de vehículos (la compañía fabricó su vehículo número 8 millones en junio).

Si logra estos objetivos en el plazo establecido, Elon Musk podría recibir hasta el 12% del capital social actual y controlar entre el 25% y el 29% de Tesla. Hasta septiembre, Musk poseía aproximadamente el 12,4%.