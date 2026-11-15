Aceite para motos: por qué no sirve el mismo lubricante que utilizan los coches

Archivo - Los lubricantes de coche pueden desgastar los componentes al utilizarse en una moto, según Euromaster - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

Utilizar aceite de coche en una motocicleta puede afectar a su rendimiento y acelerar el desgaste de componentes mecánicos como el embrague, la caja de cambios y el propio motor, debido a las diferencias en las exigencias de lubricación de ambos tipos de vehículos.

La compañía especializada en mantenimiento integral del automóvil, Euromaster, explica que, aunque ambos lubricantes puedan presentar una viscosidad similar, su composición y sus propiedades responden a necesidades mecánicas diferentes, por lo que recomienda utilizar siempre productos específicos para cada vehículo y seguir las indicaciones del fabricante.

Una de las principales diferencias se encuentra en el funcionamiento de los componentes. En la mayoría de las motocicletas, un mismo aceite se encarga de lubricar el motor, la caja de cambios y el embrague, mientras que en los coches estos elementos funcionan de manera independiente y no comparten el mismo lubricante.

Otra de las razones está relacionada con el embrague. La mayoría de las motocicletas utilizan un sistema de embrague húmedo, que trabaja sumergido en el propio aceite del motor y necesita mantener un nivel de fricción determinado para funcionar correctamente.

Sin embargo, muchos aceites de automóvil incorporan aditivos destinados a reducir la fricción y mejorar la eficiencia del motor. Su utilización en una motocicleta puede provocar que el embrague patine y pierda eficacia.

MOTORES QUE TRABAJAN A MÁS REVOLUCIONES

Las condiciones de funcionamiento de los motores también explican la necesidad de utilizar lubricantes específicos. Las motocicletas suelen trabajar a mayores revoluciones y alcanzar temperaturas más elevadas que los coches, por lo que el aceite debe mantener sus propiedades lubricantes y protectoras en unas condiciones de mayor exigencia.

Además, los engranajes de la caja de cambios de una motocicleta generan elevadas presiones sobre el lubricante durante su funcionamiento. Este esfuerzo puede acelerar su degradación y reducir su capacidad de protección, por lo que los aceites específicos para motos incorporan aditivos destinados a proteger estos componentes frente al desgaste prematuro.

Por todo ello, Euromaster recuerda que elegir el lubricante adecuado es una de las operaciones fundamentales para el mantenimiento de una motocicleta. Aunque dos aceites puedan compartir características aparentemente similares, sus formulaciones pueden ser diferentes y no resultar intercambiables.