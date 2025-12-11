La Agencia Tributaria catalana gestionará con la estatal el Impuesto de Matriculación

Archivo - Sede de la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) y la Agència Tributària de Catalunya (ATC) han firmado un convenio para la gestión compartida del Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte (Iedmt).

Este convenio se promovió y abordó en la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales (Cmaef) Estado-Generalitat celebrada el pasado mes de febrero, y en la Comisión Bilateral que tuvo lugar en julio de este año se acordó el despliegue del convenio relativo al modelo de gestión de este impuesto.

De esta forma, las dos agencias tributarias compartirán información, procedimientos y tecnología, una gestión compartida que "supone una prueba piloto para la posible extensión de este modelo a otros impuestos", como afirmaron en febrero.

La Agència Tributària de Catalunya ejercerá por primera vez competencias en la aplicación del impuesto, utilizando información, las aplicaciones informáticas y los procedimientos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

El convenio se inspira en los principios de cooperación, colaboración y coordinación contemplados en la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, a fin de que la ATC pueda gestionar el Iedmt, compartiendo con la estatal las competencias relativas a la aplicación de la progresiva.

ACCESO A LAS APLICACIONES DE LA AEAT

Por eso, la AEAT y la ATC consideran de interés acordar la utilización, por parte de esta última, de las aplicaciones de la AEAT en materia de gestión del impuesto, para conseguir una mayor eficiencia y aprovechamiento de los medios por parte de las administraciones implicadas.

En consecuencia, para el desarrollo de las funciones que se le atribuyen en este convenio, la ATC tendrá acceso a las aplicaciones de gestión del citado impuesto, pudiendo también acceder, para estos fines, a la información necesaria para la gestión del Iedmt en estas aplicaciones, y referida a su respectivo ámbito territorial.

La colaboración entre ambas administraciones tributarias "se implementará de forma progresiva".

La ATC llevará a cabo las actuaciones relativas a la aplicación del conocido como "impuesto de matriculación" que se detallan en el convenio, aportando los medios personales, materiales y técnicos que sean necesarios.

Asimismo, se creará una Comisión Mixta de Coordinación y Seguimiento compuesta por tres representantes nombrados por la persona titular de la Dirección General de la AEAT y otros tres representantes de la ATC nombrados por la persona titular de la dirección de la misma.