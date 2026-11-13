El ahorro de combustible es el principal motivo por el que los españoles pagarían más por un coche

El ahorro de combustible es la característica por la que los españoles pagarían más al comprar un coche - PRIMA

La seguridad se posiciona como la segunda opción más valorada, pero el precio sigue condicionando la compra de un vehículo MADRID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ahorro de combustible o energía es el principal motivo por el que más españoles estarían dispuestos a pagar un precio superior a la hora de comprar un coche, por delante de la seguridad y las prestaciones, según una encuesta realizada por Prima Seguros, en colaboración con Nielsen.

En concreto, el 24,4% de los encuestados afirma que asumiría un mayor desembolso por un vehículo con un consumo más reducido, una prioridad que cobra especial relevancia en un contexto de encarecimiento de los carburantes.

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) recogidos por la compañía, la gasolina registró en septiembre una subida interanual del 27,5%, mientras que el gasóleo se encareció un 34%.

La seguridad se sitúa como la segunda característica más valorada, con un 12,6% de los participantes dispuesto a pagar más por incorporar sistemas avanzados de protección y asistencia a la conducción, como tecnologías destinadas a prevenir accidentes o facilitar la respuesta ante situaciones de riesgo.

Por detrás aparecen las mejores prestaciones y una mayor potencia, que concentran el 10% de las respuestas, mientras que la confianza que transmite la marca del vehículo ocupa la siguiente posición, con un 8,9%.

Otras características tienen un menor peso en la decisión de asumir un coste adicional. Así, el 6,5% de los encuestados pagaría más por una mayor autonomía, el 5,7% por una mayor comodidad interior y el 5,5% por disponer de un maletero más amplio.

EL PRECIO SIGUE CONDICIONANDO LA COMPRA

Pese a la importancia que los consumidores conceden a determinadas prestaciones, el precio de adquisición continúa siendo un factor determinante. De hecho, el 13,3% de los participantes asegura que no estaría dispuesto a pagar más por ninguna de las características planteadas en la encuesta.

Esta sensibilidad al precio presenta diferencias territoriales. En la Comunidad de Madrid, el porcentaje de consumidores que no asumiría un desembolso adicional alcanza el 18%, frente al 6,1% registrado en Canarias.

Por su parte, la eficiencia en el consumo destaca especialmente en el sur de España, donde el 26,5% de los encuestados la señala como el principal motivo para pagar más por un automóvil.