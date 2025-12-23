Alfa Romeo, DS y Lancia, las premium de Stellantis, aspiran a sumar una cuota de mercado del 5% en 2026

Alfa Romeo, DS y Lancia, las marcas del clúster 'premium' del grupo Stellantis - STELLANTIS

MADRID 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

Alfa Romeo, DS y Lancia, las marcas del clúster 'premium' del grupo Stellantis, aspiran a lograr una cuota cercana al 5% en 2026 en España, después de cerrar el año 2025 entre "la alegría, la resiliencia y la ilusión", con una cuota de mercado del 3%.

De cara al próximo año, tanto Alfa Romeo como DS y Lancia tienen en perspectiva importantes novedades, con lanzamientos clave con modelos como el nuevo Lancia Gamma o un vehículo "innovador" en la gama DS, además de incorporaciones "muy esperadas" en materia de motorizaciones y series especiales.

Así lo ha subrayado el director general del clúster premium, Ángel Luis Sánchez, en un encuentro con medios en el que ha puesto en valor que el mercado premium en España está teniendo un mejor desempeño que el parque general de vehículos.

Además, si bien el próximo año se espera un importante desembarco de marcas chinas al segmento premium de vehículos en España, Sánchez ha resaltado la fortaleza de sus marcas en canales como el de empresas, en el que las firmas del gigante asiático no tienen tanta presencia y ha asegurado que no tienen miedo a esta mayor competencia. "Miedo nunca, las cosas se afrontan", ha manifestado.

ALFA ROMEO, LA CONQUISTA DEL JUNIOR

Sánchez se ha pronunciado, entre otros asuntos, sobre los momentos "diferentes" en los que se encuentran las tres marcas del clúster premium, lo que les ha llevado a obtener resultados diferentes. En este contexto, destaca la "alegría" que ha traído al grupo el desempeño de Alfa Romeo, especialmente con su nuevo modelo Junior.

Al cierre de 2025, el Alfa Romeo Junior representará en torno a siete de cada diez matriculaciones de la marca en España, al aterrizar en un segmento en el que la firma italiana no tenía presencia. "En su primer año completo, el Junior ha tenido una performance de éxito", ha expresado el director de Marketing de Alfa Romeo, Miguel Calvo.

El nuevo modelo ha revolucionado el segmento B-SUV premium y se ha convertido en el modelo más vendido de la marca en 2025 recibiendo una gran acogida tanto por los más veteranos como por nuevos clientes más jóvenes, que se han sentido atraídos por "el lavado de cara" de la compañía.

DS TRAERÁ UN ESPERADO MODELO NUEVO EN 2026

Tras alcanzar el hito de las 30.000 unidades en España desde su lanzamiento, DS, la marca francesa premium del grupo Stellantis, continuará pisando el acelerador en el número de vehículos disponibles, sin detener su ritmo de lanzamientos en 2026.

Para empezar el año, DS explorará la faceta más deportiva de su gama con la Serie DS Performance Line, que se inspira el equipo de competición de la marca en la Formula E. Competición que en 2026 contará con una carrera en España, concretamente en el circuito del Jarama de Madrid en el mes de marzo.

Las primeras unidades de esta serie especial llegarán a los concesionarios en el mes de febrero. A continuación, se desvelarán las principales características de un nuevo modelo que se sumará a la gama a lo largo del año.

Con respecto al pequeño de la familia, el DS 3, incorporará nuevas posibilidades de personalización con nuevos colores de techo y un nuevo nivel de acabado. A finales del 2026 y como ya es habitual DS presentará la colección 2027, con elementos distintivos y diferenciadores.

LANCIA TRAERÁ EL GAMMA EN 2026

Si 2025 estuvo marcado por el regreso de las siglas HF para Lancia, como sinónimo de prestaciones deportivas y sensaciones de alto voltaje, el año 2026, en el que la firma italiana celebrará su 120 aniversario, será recordado por la llegada de la nueva generación del Lancia Gamma.

En lo que se refiere a la red comercial en España, un país en el que siempre ha gozado de una buena imagen de marca, Lancia abrirá 6 nuevos showrooms premium Casa Lancia en las principales áreas metropolitanas, alcanzando los 16 puntos de venta a lo largo de 2026.

"Estamos en un momento de ilusión, en pleno lanzamiento de una marca que ha querido empezar de cero en España y que ya atrae clientela nueva. Estamos cogiendo velocidad", ha subrayado Calvo, que ha recordado las 615 matriculaciones en el conjunto del año del nuevo Lancia Ypsilon.