Archivo - Alfa Romeo estrena la edición especial Luna Rossa para sus modelos Junior, Tonale, Giulia y Stelvio - PHILIPPRUPPRECHT - Archivo

NÁPOLES 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Alfa Romeo ha presentado en Nápoles (Italia), coincidiendo con la segunda regata preliminar de la Copa América 2027, su nueva 'Edizione Luna Rossa', una serie especial que traslada a la carretera algunos de los códigos estéticos y tecnológicos del equipo italiano de vela y que estará disponible progresivamente en los mercados europeos para los modelos Junior, Tonale, Giulia y Stelvio.

La nueva edición especial que abre pedidos desde este viernes en Europa se sitúa en la parte alta de la oferta de los cuatro modelos y nace de la colaboración entre Alfa Romeo y Luna Rossa.

El resultado es una gama que comparte una misma identidad, estará disponible en todos los modelos y en todos los formatos de motorización disponibles en cada modelo (desde gamas híbridas, híbridas enchufables y eléctricos) aunque adaptada a la personalidad de cada vehículo.

El denominador común lo forman el logotipo rojo específico de Alfa Romeo, una paleta de colores inspirada en las embarcaciones de Luna Rossa y diferentes elementos de personalización tanto en el exterior como en el interior como detalles en rojo en la tapicería, volante, en el faldón de las puertas y más detalles exclusivos.

EL 'ROSSO' SE UNE A TODA LA GAMA ALFA

La alianza ya había dado lugar a la Giulia Quadrifoglio Luna Rossa, una serie limitada a solo diez unidades que ya han sido vendidas y que incorporaba diferentes soluciones técnicas y un kit específico de fibra de carbono. Ahora, Alfa Romeo amplía esa filosofía a cuatro modelos de producción.

En los Junior y Tonale Edizione Luna Rossa, la caracterización exterior parte de un nuevo tono gris inspirado en los dispositivos de flotación personal utilizados por el equipo de vela. El color se combina con una línea lateral que reproduce el característico forro de Luna Rossa y que recorre la carrocería como una línea de tensión.

Ambos modelos también pueden elegirse en blanco y negro y reciben elementos en negro, además del logotipo rojo específico. Las llantas son de 18 pulgadas en el Junior y de 20 pulgadas en el Tonale, estas últimas exclusivas de esta edición.

La inspiración náutica también llega al habitáculo. Junior y Tonale combinan tonos oscuros con detalles rojos y materiales específicos, mientras que los asientos incorporan la tecnología '3D Knit', utilizada por primera vez en Stellantis.

Este tejido utiliza un proceso basado en hilo continuo y un único componente y revestimiento, con el objetivo de reducir el uso de materiales y los residuos durante su fabricación. En el Junior, además, aparecen gráficos inspirados en la estructura de las velas, mientras que el Tonale reproduce este concepto mediante una iluminación ambiental con un patrón geométrico.

Los dos modelos incorporan de serie una pantalla táctil de 10,25 pulgadas con navegación y compatibilidad inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto, junto a la instrumentación digital 'Cannocchiale', de 10,25 pulgadas en el Junior y 12,3 en el Tonale.

También cuentan con climatizador automático, acceso y arranque sin llave, retrovisores calefactados, volante calefactado, asientos delanteros calefactados y sistemas de asistencia a la conducción como control de crucero adaptativo inteligente, frenada automática de emergencia, mantenimiento de carril y reconocimiento de señales.

JUNIOR Y TONALE, CON MOTORES HÍBRIDOS Y ELÉCTRICOS

El Junior Edizione Luna Rossa estará disponible con dos alternativas mecánicas. La versión híbrida combina un motor turbo de tres cilindros y 1,2 litros de 145 caballos (CV) con una transmisión automática eDCT de seis velocidades, tanto con tracción delantera como en configuración Q4.

Por su parte, el Junior Elettrica desarrolla 156 CV a través de un sistema eléctrico asociado a una batería de 54 kWh.

En el caso del Tonale, la serie especial se ofrece con toda la gama de motorizaciones disponible. La alternativa híbrida enchufable Q4 combina un motor de gasolina de 1,3 litros con 270 CV, cambio automático de seis velocidades y tracción integral.

También se podrá elegir con el sistema híbrido de 1,5 litros y 175 CV y con un motor diésel 1.6 de 130 CV, ambos asociados a cambios automáticos.

GIULIA Y STELVIO ELEVAN EL COMPONENTE DEPORTIVO

La Edizione Luna Rossa adquiere una personalidad todavía más exclusiva en los Giulia y Stelvio, donde Alfa Romeo recurre de forma más extensa a la fibra de carbono y refuerza la relación entre el ADN deportivo de la marca y la competición de vela.

Ambos modelos incorporan elementos específicos en fibra de carbono, logotipos dedicados y llantas oscuras con pinzas de freno rojas. El Giulia utiliza llantas de 19 pulgadas, mientras que el Stelvio monta unidades de 21 pulgadas. En el caso del Giulia, además, los faldones laterales y el alerón toman referencias de la versión Quadrifoglio.

El interior apuesta por una combinación de asientos deportivos tapizados en cuero con tonos en rojo y el Luna Rossa plasmado en la tapicería, múltiples detalles enfibra de carbono y 'Econyl', un nylon regenerado fabricado a partir de materiales como redes de pesca recuperadas del fondo marino.

El salpicadero, la consola central y las puertas reciben elementos de fibra de carbono, mientras que los gráficos de Luna Rossa y el logotipo rojo específico en el volante completan la personalización. Entre el equipamiento de serie destacan el sistema de sonido Harman Kardon y la suspensión electrónicamente controlada.

En el apartado mecánico, Giulia y Stelvio Edizione Luna Rossa recurren al motor turbodiésel 2.2, disponible con 160 o 210 CV, cambio automático de ocho velocidades y tracción trasera en la variante de menor potencia o integral Q4 en la de 210 CV. El motor de gasolina GME 2.0 de 280 CV queda reservado para Reino Unido y mercados fuera de Europa.