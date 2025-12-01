Alfa Romeo lanza la edición limitada 'Collezione Quadrifoglio' de los modelos Giulia y Stelvio - ALFA ROMEO

MADRID 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

Alfa Romeo ha lanzado una nueva edición limitada global, de tan solo 63 unidades (dos de ellas para el mercado español), de Giulia Quadrifoglio Collezione y la Stelvio Quadrifoglio Collezione, que rinden homenaje al Quadrifoglio que apareció por primera vez en un coche de producción en 1963.

"Ese año reaparece con fuerza en esta serie especial, disponible ahora en 63 unidades para los mercados europeo, Reino Unido, MEA, China y Japón, para llevar el espíritu y orgullo de Alfa Romeo a los cuatro rincones del mundo", ha destacado la firma.

La Giulia Quadrifoglio Collezione y la Stelvio Quadrifoglio Collezione toman forma en la fábrica Cassino, donde la artesanía tradicional italiana se encuentra con la tecnología más avanzada.

Bajo el capó ruge el motor V6 de 2,9 CV y 520 CV. El sonido del V6 se hace distintivo por el sistema de escape Akrapovic, incluido de serie. La fibra de carbono, símbolo del alma de carreras del Quadrifoglio, se utiliza en algunos componentes, como la insignia frontal, las tapas de los retrovisores y los acabados del túnel central y el salpicadero.

Otra característica es el refinado techo de fibra de carbono expuesto, que aporta un toque técnico y asertivo al coche. Por último, también de serie el sistema de frenos carbono-cerámico que, además de garantizar el máximo rendimiento de frenado, añade un toque estilístico distintivo gracias a la firma roja de Alfa Romeo en la pinza anodizada bruñida.

Esta edición limitada cuenta con dos nuevos colores, Rosso Collezione Giulia y Rosso Collezione Stelvio inspirados en la ya famosa Rosso Villa D'Este del 33 Stradale. El Giulia opta por tonos más oscuros, casi negros, mientras que el Stelvio prefiere un tono que refleja una deportividad más multifacética, adecuada para un SUV "potente pero versátil".

En el interior, estos modelos cuentan con un salpicadero tapizado en cuero con costuras rojas, mientras que los asientos de cuero y Alcántara se caracterizan por numeraciones bordadas, desde "1 di 63 Collezione" hasta el modelo más reciente. Por último, el habitáculo del pasajero está adornado con asientos Sparco con carrocería y puertas de fibra de carbono y paneles centrales del reposabrazos tapizados en cuero.