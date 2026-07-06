Alphabet (BMW) gana 56,4 millones de euros en 2025, un 20% más, tras elevar su flota en un 10%

MADRID 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

Alphabet, compañía de gestión de flotas y movilidad corporativa del Grupo BMW, alcanzó en 2025 los 95.000 vehículos en flota, un 10% más frente a 2024, y registró un beneficio antes de impuestos de 56,4 millones de euros, un 20% más que el año anterior, con una cifra de negocio de 476 millones de euros, un 8% más.

"Este resultado confirma la sólida trayectoria de la compañía de renting en los últimos años, en los que Alphabet ha encadenado máximos históricos en flota, volumen de nuevos contratos y satisfacción de clientes, apostado por la innovación, la consultoría y la electrificación para transformar la movilidad de sus clientes en un activo estratégico", ha destacado la propia empresa.

El incremento de su flota se apoyó especialmente en la formalización de nuevos contratos, que alcanzó una nueva cifra récord de 30.000 vehículos, lo que representa un crecimiento del 14%.

Por su parte, la actividad de vehículos de ocasión ha registrado un nuevo máximo histórico, superando las*24.500 ventas en 2025, un crecimiento del 6% frente a las cifras del año anterior en este canal.

"El ejercicio de 2025 ha sido verdaderamente extraordinario para Alphabet. No solo hemos alcanzado cifras récord que consolidan nuestra solidez financiera y operativa en España, sino que nos situamos en la histórica cifra de los 95.000 vehículos gestionados, liderando la transición hacia la movilidad sostenible con un avance de nuestra flota electrificada muy por encima de la media del sector", ha apuntado el consejero delegado de Alphabet España, Alberto Copado.

La apuesta por la electrificación continúa siendo un pilar fundamental de la estrategia de Alphabet. Al término de 2025, la flota de vehículos electrificados (xEV) de la compañía alcanzó un crecimiento del 41% respecto al año anterior, experimentando los vehículos 100% eléctricos (BEV) un incremento del 49% en comparación con 2024.

Por su parte, las matriculaciones de vehículos electrificados aumentaron en 2025 un 79%, un crecimiento 12 puntos porcentuales por encima del sector. Destaca especialmente el segmento de híbridos enchufables (PHEV), que registró un crecimiento muy destacado del 103%, duplicando el crecimiento del sector del renting en España.

Esta evolución de la flota electrificada viene respaldada por el asesoramiento especializado de eMobility Consulting, la división de consultoría de Alphabet encargada de acompañar a las empresas en su transición hacia la movilidad sostenible. A través de este servicio, la compañía ha gestionado más de 6,1 millones de euros en subvenciones del Plan MOVES III para sus clientes desde su lanzamiento, facilitando de forma directa el acceso a los incentivos públicos y aportando estabilidad a los planes de descarbonización de las flotas.