Alquiber nombra presidenta a Marianela Acebes, en sustitución de Miguel Ángel Acebes - ALQUIBER

MADRID 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejo de administración de Alquiber, empresa de renting flexible en España, ha nombrado a Marianela Acebes Moreno, hasta la fecha consejera delegada de la compañía, como presidente de Alquiber Quality.

El nombramiento supone un relevo generacional en el seno de una familia empresaria, ya que reemplaza a su padre, Miguel Ángel Acebes, que mantendrá su puesto de consejero.

Diplomada en Empresariales y Licenciada en Administración de Empresas con especialización en Auditoría de Cuentas por la Universidad San Pablo CEU, Marianela Acebes Moreno inició su trayectoria profesional en el año 2006 ya ligada al renting flexible. En 2007 se incorpora a Grupo San José en el departamento de Controller.

En 2009 la familia Acebes se incorpora al accionariado de Alquiber Quality SA, asumiendo en los primeros años las funciones de directora financiera y posteriormente las de consejera delegada de la sociedad. En 2024, lidera el proyecto de expansión internacional Alquiber, abriendo la primera delegación en Milán.

Ahora, con efecto desde este mismo marzo de 2026, asume la presidencia de la compañía, "convirtiéndose en una de las pocas mujeres que ejerce esta responsabilidad en una empresa cotizada en Bolsa", según ha destacado la propia firma.