Alquilar un coche en navidad cuesta de media 52 euros al día, un 40% más caro, según Check24

MADRID, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El precio de alquilar un coche en España la semana de Navidad cuesta, de media, 52 euros al día, 15 euros por encima de los 37 euros al día que supuso alquilar un coche en octubre, lo que implica un incremento del 40,5%, según el último estudio del comparador de productos y servicios tarifarios, Check24.

Los datos en esta época del año superan incluso al de la temporada alta veraniega, cuando el alquiler medio para la primera semana de agosto alcanzó los 41 euros por día.

En localizaciones como Madrid, Barcelona o Gran Canaria el precio del alquiler durante las fiestas prácticamente se duplica con respecto a octubre. Así, Barcelona encabeza el ranking como la localización en la que es más caro alquilar un coche durante las fiestas, con un precio medio de 69 euros al día.

En contraposición, la localización en la que resulta más económico el alquiler durante Navidad es Palma de Mallorca, con un precio medio diario que no alcanza los 30 euros.

"Las fechas de Navidad concentran una gran demanda, que se hace patente en grandes ciudades como Madrid o Barcelona, encareciendo sensiblemente los precios en un momento clave del año, que implica un gran volumen de desplazamientos. Por eso, remarcamos aún más si cabe, la importancia de comparar precios en fechas señaladas, para asegurarnos de reservar el vehículo que necesitamos al precio más competitivo", explican desde Check24.

Para realizar este análisis, Check24 ha tenido en cuenta las reservas efectuadas a través de su comparador para la misma semana de Navidad (22-28 de diciembre), comparándolas con una semana correspondiente a la temporada baja (20-26 de octubre), para poder analizar así el comportamiento de los precios.