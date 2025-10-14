El alquiler de coche aumentará en Europa un 65% en la próxima década

Se espera un crecimiento "espectacular" en la demanda de híbridos de suscripción, según Bipi

MADRID, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El mercado europeo de suscripciones, alquiler y carsharing crecerá casi un 70% en el continente (65%) para el año 2035, según un nuevo estudio a escala europea elaborado por Deloitte y Onlogist.

En este contexto, datos de Bipi, compañía de suscripción de vehículos que opera en España desde 2017, dibujan, además, un crecimiento "espectacular" en la demanda de híbridos e híbridos ligeros de suscripción en el último año, lo que posiciona a esta opción como una vía para que los españoles opten por la movilidad sostenible.

Si en 2024, los modelos híbridos e híbridos ligeros y de gasolina lideraban la demanda con un 38% de cuota cada uno, en solo unos meses los híbridos suponen ya el 68% de los nuevos contratos, dejando muy lejos a los modelos diésel (22%) que ahora son la segunda opción.

Los datos de Bipi muestran que el porcentaje del eléctrico puro es de sólo un 0,53%, cifra inferior a la del 1,66% de hace un año. Mientras, los modelos gasolina caen 30 puntos en la primera mitad del 2025 (del 38% al 8%), coincidiendo con la misma cuota que ganan los híbridos.

"Cada vez más conductores valoran la flexibilidad de poder cambiar de coche cada cierto tiempo, poder probar otras opciones por gusto o porque sus necesidades de vida cambien. En Bipi ofrecemos soluciones de movilidad que se adecuan al momento de vida de cada persona, y esto cada vez es más valorado", ha señalado el consejero delegado de la compañía, Alejandro Vigaray.