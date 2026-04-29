Antolin pierde 81 millones de euros en 2025 pero aumenta sus pedidos un 81%, hasta 4.700 millones

Archivo - Interior de una fábrica de Antolín - ANTOLÍN - Archivo

MADRID 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

Antolin ha cerrado el 2025 con un resultado neto negativo de 81 millones de euros, con lo que casi triplica las pérdidas de 29 millones que registró en 2024, según los resultados publicados este miércoles.

A eso se suma una caída de las ventas de un 11,1%, hasta situarse en los 3.726 millones de euros. En términos comparables (ajustado al nuevo perímetro), el descenso fue de un 4,6%.

El fabricante español de componentes para el automóvil apunta a "un entorno de mercado que continuó siendo exigente a lo largo del año, marcado por el débil crecimiento de la producción mundial de vehículos ligeros y la volatilidad generada por las políticas arancelarias internacionales".

En concreto, señala que "las ventas se vieron afectadas por la debilidad de la producción en Europa, la incertidumbre arancelaria en Norteamérica y el proceso de reequilibrio del mercado en China" y destaca las "dinámicas complejas" que presentan los tres mercados.

Así, de Norteamérica, donde logró un crecimiento del 1,1%, impulsado por el inicio de producción de nuevos modelos, explica que "muestra una adopción más lenta de la electrificación en un contexto proteccionista".

Sobre Asia, donde sufrió una caída del 9,6%, "penalizada por la situación en China", indica que "atraviesa una intensa guerra de precios que tensiona toda la cadena de suministro".

Finalmente, en Europa y Resto del Mundo (Marruecos, Brasil y Sudáfrica), registró una caída comparable del 6,5%, "lastrada por el ciclo de vida de los programas y menores volúmenes", en el contexto de un mercado europeo que "arrastra problemas de competitividad, con precios elevados del vehículo eléctrico y la presión creciente de nuevos competidores".

RENTABILIDAD, NUEVOS PEDIDOS Y PREVISIONES PARA 2026

Por otra parte, el Ebitda cayó un 6%, hasta los 296 millones de euros, pero Antolin apunta a la mejora de su rentabilidad operativa gracias a la ejecución de su Plan de Transformación y a pesar del entorno de mercado.

Así, el margen Ebitda reportado mejoró 0,4 puntos porcentuales respecto al año anterior, hasta situarse en el 8,0%, y el margen Ebitda run-rate (ajustado por costes extraordinarios e incluyendo las sinergias del Plan de Transformación) se mantuvo estable en el 9%.

Además, el proveedor de soluciones tecnológicas para el interior del vehículo resalta el crecimiento del 81% obtenido en la entrada de pedidos nuevos, hasta alcanzar los 4.700 millones de euros. Estos nuevos contratos provienen de un conjunto diversificado de fabricantes globales, lo que amplía su base de clientes con proyectos de mayor rentabilidad, explica la compañía en un comunicado.

A lo largo de 2025, la empresa siguió avanzando en el plan de desinversiones previsto en su Plan de Transformación y acordó la venta de tres sociedades en India a Shriram Pistons & Rings por 159 millones de euros en diciembre, a lo que se suman a los 21 millones captados en el resto del plan de venta de activos ejecutado durante el año.

También firmó en julio un préstamo sindicado de 150 millones de euros, avalado por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y suscrito por cinco de sus principales entidades financieras, con un plazo de siete años y un período de carencia de 18 meses.

Por último, para 2026 espera mantener los ingresos en niveles entre 3.400 y 3.500 millones de euros, "en línea con la previsión de un ligero descenso de la producción global de automóviles"; apunta que el conflicto en Oriente Próximo "introduce una incertidumbre que, por el momento, no se ha incorporado a las previsiones", pues Antolin no tiene exposición directa en ventas a las regiones afectadas; y prevé seguir analizando iniciativas adicionales para fortalecer su estructura de capital.

"En los últimos 12 meses hemos tomado medidas para asegurar la posición de liderazgo de Antolin en el mercado de soluciones tecnológicas para el interior del automóvil, y los resultados demuestran que vamos en la dirección correcta. Nuestro plan pasa por perseverar en esta línea y adaptarnos con agilidad al exigente contexto de mercado", declara la CEO de Antolin, Cristina Blanco.