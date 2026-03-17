Arval eleva un 10% su flota financiada en España y prevé cerrar la compra de Athlon a finales de año

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MADRID 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

Arval, empresa de alquiler de coches del Grupo PNB Paribas, aumentó un 10% en 2025 su flota financiada en España hasta los 256.000 vehículos, según ha anunciado este martes la compañía, que prevé cerrar la compra de Athlon a finales de año.

"España sigue siendo un mercado estratégico para el grupo", con un peso del 15% de la flota, 111.000 clientes y 970 personas empleadas, ha destacado el director general de Arval España, Miguel Cabaça, quien ha afirmado que la compañía es "líder" en flota, matriculaciones y vehículos de ocasión.

En concreto, registró 256.000 vehículos de flota financiada (un 10% más frente a 2024), con un 26% de cuota de mercado en el sector de renting.

También destaca en matriculaciones, con 79.500 vehículos nuevos (un 23,5% más) y un 30% de cuota de mercado en matriculaciones del renting, con lo que compra casi uno de cada tres coches, y en ventas, con 57.000 vehículos de ocasión (aumento del 3% interanual) y un 10% de cuota de mercado del vehículo de ocasión profesional de coches de 3 a 5 años.

Desde Arval califican el 2025 como un año de "crecimiento récord en todas las líneas de negocio". En el desglose por segmentos, la distribución de la flota por clientes (excluyendo Arval Flex) queda de la siguiente manera: 74.000 unidades en retail (un crecimiento del 7%), 98.000 clientes corporativos (un 10% más) y 75.000 respecto a Caixabank (13,6% más, la línea que más crece).

A nivel mundial, Arval creció un 7% en sus ingresos brutos, hasta alcanzar los 21.000 millones de euros, pero sus resultados brutos cayeron un 36% interanual, hasta los 955 millones.

El resultado bruto de explotación (Ebitda) fue de 2.164 millones de euros, lo que implica una caída del 17% frente al año anterior, aunque la firma resalta el 15% de crecimiento, hasta 2.046 millones, si se excluyen los resultados de ventas de vehículos de ocasión, y habla de un "buen crecimiento del negocio".

Además, presenta 1,9 millones de vehículos de flota financiada, con un 5,5% de crecimiento de la flota en 2025, así como 440.000 clientes, 8.700 empleados y presencia en 28 países.

Finalmente, la empresa de renting de coches señala su esfuerzo de digitalización y menciona la inteligencia artificial y su 'voicebot' LucÍA como "una de las claves" de la misma: esta tecnología atiende 47.000 llamadas mensuales y resuelve una de cada cuatro (75%) de las llamadas habituales, según las cifras compartidas en una rueda de prensa.

PREVISIONES PARA 2026 Y EL IMPACTO DE LA GUERRA EN IRÁN

En cuanto a las previsiones para el año actual, Arval planea "seguir creciendo", aunque "menos" que en 2025, en palabras de Cabaça, que apunta a aumentar entre un 3% y un 5% el número de pedidos y "crecer más" en la dinámica de flota, en el entorno del 10%.

Pero, por encima de todo, afirma, lo que busca la compañía es un "crecimiento sostenible" tanto ecológico como financiero: "Queremos crecer protegiendo los resultados financieros".

Sin embargo, Cabaça señala al actual contexto geopolítico, con la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, para destacar la dificultad de planear de cara al futuro: "Si alguien tiene el coraje de hacer previsiones en el contexto en el que vivimos... enhorabuena".

"Estamos en un contexto en el que tenemos que ser todos mucho más reactivos que proactivos", porque no se sabe "muy bien qué va a pasar la semana que viene" ni "hasta qué punto esto es un fenómeno temporal o definitivo", admite. "Tenemos que irlo mirando y acompañando", añade.

En concreto, la guerra puede impactar sobre todo en dos elementos, analiza: el coste del combustible, que podría impulsar la electrificación como alternativa, y la inflación global, que "va mucho más allá" del precio del combustible.

ESPERAN TENER CERRADA LA ADQUISICIÓN DE ATHLON EN 2026

Finalmente, en los planes para 2026 de Arval destaca la posible adquisición de Athlon, empresa de flotas y renting de vehículos perteneciente a Mercedes-Benz Group, con la que se encuentran "en conversaciones" desde hace meses.

Se trata de una operación que "va a ser larga" pero que esperan tener cerrada de ahora a finales de este 2026, para lo que antes deben esperar una autorización que confían en que llegue hacia verano o septiembre, anuncia Cabaça.

En caso de confirmarse, la adquisición del 100% de Athlon supondría añadir 400.000 vehículos más a la flota, pasando de 1,9 a 2,3 millones.