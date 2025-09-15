Arval recorta un 49% su beneficio, hasta 351 millones de euros, pero factura un 10% más

MADRID 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La empresa de renting Arval ha ganado 351,4 millones de euros en el primer semestre del año, lo que supone una caída del 49% del beneficio respecto al mismo período del año anterior, según ha informado la compañía este lunes en un comunicado.

Este retroceso del beneficio se debe a un efecto base aún desfavorable respecto al nivel particularmente alto del primer semestre de 2024 del resultado de venta de vehículos usados y resultados anticipados.

No obstante, se ha visto parcialmente compensado por el fuerte crecimiento del margen financiero y del margen de servicios en relación con el buen crecimiento de los saldos financiados.

Los ingresos brutos de Arval aumentaron un 10,1%, hasta 10.538,5 millones de euros (9.567,5 millones de euros en el primer semestre de 2024), en relación con el crecimiento del negocio.

El margen bruto operativo ascendió a 1.096,5 millones de euros (-24,2% respecto al primer semestre de 2024 y -27,8% excluyendo el impacto positivo de un elemento puntual de 53 millones de euros), debido a un efecto base desfavorable respecto al aun particularmente alto nivel del primer semestre de 2024 del margen bruto operativo por venta de vehículos usados y plusvalías anticipadas por enajenaciones.

El resultado operativo ha sido de 530 millones de euros, lo que equivale a una cifra inferior en un 41% a la registrada por la compañía en los seis primeros meses de 2024. De nuevo, esta cifra se ha visto afectada por un efecto base aún desfavorable.

La compañía también ha explicado que los gastos de explotación están "bajo control", situándose en 537 millones de euros al cierre del primer semestre, un 5,9% por encima del mismo período del año anterior.

"Arval ha logrado un buen desempeño operativo en el primer semestre de 2025 con una flota financiada de 1,8 millones de vehículos, un 4,6% más que en el primer semestre de 2024, y una cartera generada un 14,5% superior", ha declarado el director general y consejero delegado de Arval, Alain van Groenendael.