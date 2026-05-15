Así es el nuevo Alfa Romeo 33 Stradale: el exclusivo superdeportivo que puede alcanzar 333 km/h sin perder la elegancia

Archivo - Alfa Romeo 33 Stradale - LUCA DANILO ORSI - Archivo

MADRID, 15 May. (EUROPA PRESS) -

Alfa Romeo combina elegancia y deportividad en su modelo exclusivo 33 Stradale, un superdeportivo del que solo hay 33 unidades en todo el mundo y que destaca por aunar historia y futuro en un mismo diseño que refleja "la pura" esencia de la marca premium italiana.

El modelo recupera la tradición de los automóviles 'Fuoriserie' y ofrece a sus afortunados propietarios un viaje sensorial a través de la rica historia de Alfa Romeo, basándose en el 33 de 1967, y proyectándose hacia el futuro con un diseño y unas prestaciones "sin precedentes".

El 33 Stradale es, según el diseñador del mismo, Alejandro Mesonero, "una auténtica obra de arte en movimiento". El producto es el resultado de un meticuloso trabajo de orfebrería. Desarrollado en estrecha colaboración con los maestros artesanos de la centenaria Carrozzeria Touring Superleggera, el vehículo es un tributo a la personalización y al detalle.

Su estructura cuenta con un monocasco de fibra de carbono ultraligero y de alta resistencia, complementado por un techo con estructura de aluminio que garantiza la máxima rigidez y seguridad. Para asegurar que esta "obra maestra" cumpla con los estándares más exigentes, cada unidad del Alfa Romeo 33 Stradale ha sido sometida a rigurosas pruebas de calidad y resolución.

"La dedicación a la excelencia se refleja en cada centímetro de su carrocería, destacando su espectacular pintura manual de tres capas, que resalta las líneas esculpidas y el encanto heredado de su predecesor de 1967", destaca la firma.

"El resultado es un superdeportivo impecable que no solo rinde homenaje a un pasado glorioso, sino que redefine la perfección dinámica y estética del presente", resume Alfa Romeo.

UNA POTENCIA DE CONDUCCIÓN QUE SUPERA LOS LÍMITES DE LA ADRENALINA

Diseñado como un coupé biplaza pensado para disfrutar de la conducción, el Alfa Romeo 33 Stradale se caracteriza por una entrega de potencia y una suspensión suaves, una transmisión fluida y válvulas de escape activas que solo se abren por encima de las 5.000 rpm.

Sin embargo, en modo Pista, el superdeportivo se transforma para ofrecer una experiencia llena de adrenalina con potencia al máximo, pedales más sensibles, suspensión rígida, cambios de marcha rápidos y válvulas de escape activas siempre abiertas.

La guinda la pone la función Partenza Veloce, que entra en funcionamiento al pulsar sobre el botón con el Quadrifoglio y que permite la máxima aceleración, evitando el deslizamiento de las ruedas. En otras palabras, con una velocidad máxima de 333 Km/h en circuito, el Alfa Romeo 33 Stradale sorprende por su equilibrio entre sus prestaciones de superdeportivo y la facilidad de manejo, incluso para pilotos o conductores poco experimentados.

Su motor biturbo V6 de 630 CV sobresale por su sonoridad inconfundible, que amplifica la experiencia y las sensaciones mientras que la versión eléctrica de 750 CV es el Alfa Romeo más potente de la historia.

En sendas motorizaciones, los frenos carbocerámicos Brembo con discos ventilados inspiran confianza total y la suspensión activa con doble horquilla, amortiguadores electrónicos y dirección semivirtual en ambos ejes aseguran la máxima precisión, agilidad y agarre lateral.