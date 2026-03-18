La Asociación de Operadores de Recarga Ultrarrápida (AORU) nombra presidente a Bastien Verot

Bastien Verot, nuevo presidente de AORU - AORU

MADRID, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero delegado de Electra en España, Bastien Verot, ha asumido la presidencia rotatoria de la Asociación de Operadores de Recarga Ultrarrápida (AORU), tomando el relevo de Powerdot y su directora general Laura Gonçalves al frente de la entidad que agrupa a los principales operadores de recarga ultrarrápida del país.

Ingeniero mecánico y con más de una década de experiencia en los sectores de movilidad y energía, Verot forma parte de Electra desde 2022 y ha estado vinculado al lanzamiento y desarrollo de la compañía en España desde sus inicios.

AORU centra su actividad en el ámbito regulatorio y administrativo, trasladando la posición del sector ante las administraciones y trabajando para reducir las barreras que ralentizan el despliegue de infraestructura.

En los últimos cinco años, los socios de AORU han movilizado desde sus respectivas empresas más de 180 millones de euros en España, contribuyendo a que el 8,5% de los puntos de recarga operativos sean ya ultrarrápidos.

En esta nueva etapa, el principal objetivo de Verot será impulsar una agenda estructurada en torno a la puesta en marcha efectiva del sistema de e-créditos --un mecanismo europeo de descarbonización de los combustibles que reconoce el papel de la electricidad en la movilidad--, la participación activa en el desarrollo del Plan Auto+ y la reducción del porcentaje de puntos de recarga actualmente inactivos.

"La infraestructura de recarga es un elemento estructural de la transición energética. España es el segundo fabricante de vehículos de Europa y, sin embargo, está a la cola en recarga ultrarrápida. Es una contradicción que debemos corregir con urgencia", ha señalado Bastien Verot.