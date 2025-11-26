Audi actualizará las versiones de hardware y software de cinco de sus principales modelos en 2026

Audi Q5, Audi A6 e-tron, Audi A5, Audi Q6 e-tron, Audi A6 - AUDI

MADRID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los modelos A5, Q5, A6, A6 e-tron y Q6 e-tron de la marca Audi configurados por medio de la plataforma premium eléctrica (PPE) y la plataforma premium de combustión (PPC) recibirán una actualización integral de hardware y software en sus versiones para 2026 y tendrán una renovación constante durante el ciclo de vida de los vehículos.

Los pedidos de los modelos PPC y PPE de 2026 con esta funcionalidad mejorada se podrán realizar a partir de la primera semana de diciembre y se traducirán en una conducción "emocionante, intuitiva y eficiente", según expresa la compañía alemana.

"Con la nueva gama MY26 mejoraremos aún más estos modelos y ofreceremos a nuestros clientes una serie de características innovadoras", ha declarado el director técnico de Audi, Geoffrey Bouquot. "Estas mejoras integrales demuestran de forma impresionante la viabilidad futura de las plataformas PPE para modelos eléctricos y PPC para vehículos con motor de combustión", ha añadido.

CONDUCCIÓN MÁS DINÁMICA, SEGURA Y TECNOLÓGICA

Con el nuevo modo de conducción "dynamic plus", los conductores que decidan adquirir el Audi S5 o el S6 e-tron podrán disfrutar de una experiencia al volante todavía más deportiva. Al activar el modo dynamic plus también cambia automáticamente la visualización en la instrumentación y en el head-up display. En el modelo de combustión se muestra un cuentarrevoluciones central con luz de cambio e indicador de marcha, mientras que en el modelo eléctrico aparece un medidor de potencia.

En varios mercados estará disponible una evolución del asistente de crucero adaptativo que no solo ayuda en el mantenimiento del vehículo en su carril mientras el conductor mantiene las manos en el volante, sino que ahora también asiste en los cambios de carril iniciados por el conductor circulando en autopista.

La seguridad en el tráfico urbano se ve reforzada, por ejemplo, con la inclusión del nuevo sistema de reconocimiento de señales de tráfico. Cuando se activa, el vehículo ajusta automáticamente su velocidad en función de las señales de tráfico. Igualmente, también llegará el asistente 'park assist pro', que forma parte del equipamiento opcional. El asistente de marcha atrás se encarga de la dirección durante los últimos 50 metros al dar marcha atrás.

Los faros matrix Led digitales son una nueva incorporación a la gama Audi A6 2026 al ofrecer varias funciones de iluminación adaptativas y de alta resolución gracias a la nueva tecnología micro-Led, especialmente en carreteras de poca visibilidad.

En el interior, los habitáculos de los modelos 2026 tendrán un nuevo volante multifunción, así como nuevas interfaces digitales (la ya existente en el Audi Q3) en el 'digital cockpit', gestionables desde el volante.

Otra novedad de la gama 2026 de estos modelos es una cámara opcional que se integra directamente en la base del espejo retrovisor interior. Esta cámara captura toda la acción alrededor del vehículo y ofrece vídeos 4K de alta resolución.

Por último, gracias a la integración de ChatGPT, el asistente de Audi también se actualizado con un funcionamiento "más intuitivo", haciendo posible encontrar destinos y contenidos utilizando descripciones sin necesidad de precisión.