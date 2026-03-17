Archivo - Audi estudia fabricar vehículos en Estados Unidos ante la presión arancelaria - AUDI - Archivo

MADRID 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El fabricante alemán Audi está analizando de forma "seria" la posibilidad de producir vehículos en Estados Unidos, en el marco de su estrategia de aumentar su presencia industrial en Norteamérica, marcada por el contexto de tensiones comerciales y arancelarias.

Según fuentes de la compañía, integrada en el grupo Volkswagen, lleva varios años evaluando alternativas para reforzar su implantación en el mercado estadounidense, uno de los más relevantes para sus ventas globales, aunque considera que los diferentes cambios en las tarifas arancelarias hacen por el momento que una inversión multimillonaria no se produzca en suelo americano.

La firma de Ingolstadt, que produce su 'superventas' Q5 en México, estaría estudiando si llevar la producción de algunos de sus modelos a la fábrica del grupo Volkswagen en Chattanooga (Tennessee) para ser más competitiva y esquivar cierto margen de aranceles por parte de la Administración Trump. Además, fuentes de la firma de los cuatro aros afirman tener "espacio de sobra" para la acogida de modelos Audi.

En la actualidad, Audi no dispone de fábricas propias en Estados Unidos y abastece este mercado principalmente mediante importaciones desde Europa y México, lo que la expone a aranceles que encarecen sus vehículos.

Estados Unidos aplica un gravamen del 27,5% para las importaciones de México, lo que perjudica al modelo azteca y también recibe un 15% de tasas sobre aquellos productos que comercializa en suelo estadounidense con procedencia europea tras la última rebaja del presidente americano.

El movimiento se enmarca en una tendencia más amplia del sector automovilístico, que busca localizar la producción en mercados clave ante el aumento de barreras comerciales y la necesidad de adaptarse a nuevas regulaciones e incentivos, especialmente en el ámbito del vehículo eléctrico.

En este contexto, Estados Unidos se perfila como un mercado prioritario para el crecimiento futuro de Audi, lo que refuerza el interés del fabricante por avanzar en una estrategia industrial que le permita ganar competitividad y reducir su dependencia de las exportaciones.

NUEVAS OFENSIVAS DE PRODUCTO EN AUDI

La compañía alemana ha presentado sus nuevas bazas para este año con la mirada puesta en encandilar a clientes potenciales de sus mercados más interesantes, como China y Estados Unidos, sin olvidarse de Europa. Audi, al igual que otras marcas europeas, está priorizando tener una variada propuesta de motorizaciones en función de las demandas de sus clientes.

En concreto, la compañía presentó el nuevo Q9, un modelo que marca el inicio de la compañía de los cuatro aros en el segmento D, aunque su producción se realizará en Bratislava (Eslovaquia). De cara al mercado asiático, Audi ya comercializa el E5 Sportback, un modelo ensamblado a partir de la 'joint venture' con la empresa asiática SAIC Motor.

Igualmente, la marca reveló el prototipo del A2 e-tron, un modelo que se fabricará en la sede central de la marca en Ingoldstat a partir del mes de septiembre y que probablemente llegará al mercado en su versión eléctrica a inicios del próximo año. Junto a éste, Audi también dio a conocer el deportivo 'concept C, que llegará al mercado desde el próximo año.