Audi renueva el Q4 e-tron con hasta 592 km de autonomía, más tecnología y precios desde 50.970 euros - MANU LOZANO

GIJÓN 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

Audi ha renovado el Q4 e-tron, el modelo eléctrico más vendido de la marca, con una actualización que incorpora un nuevo diseño exterior e interior, una gama de motores más eficiente, mayor autonomía y nuevas tecnologías de conectividad y asistencia a la conducción. El SUV eléctrico estará disponible en carrocerías SUV y Sportback con precios en España desde 50.970 euros.

En el aspecto mecánico, Audi mantiene tres niveles de potencia con una versión de acceso de 150 kW (204 CV) asociado a una batería de 59 kWh, una variante Performance de 210 kW (286 CV) y una versión quattro de 220 kW (299 CV) con tracción total y batería de 77 kWh.

Gracias a la evolución del nuevo motor eléctrico, la eficiencia mejora alrededor de un 10% respecto al modelo anterior, lo que permite alcanzar hasta 592 kilómetros de autonomía en la carrocería Sportback y 578 kilómetros en el SUV Performance con la batería de más capacidad (440-450 kilómetros en el ciclo WLTP para las dos carrocerías con la batería de 59 kWh).

Estas cifras se traducen en un aumento de unos 30 kilómetros en la autonomía en las versiones superiores de acumulador, mientras que en el resto se siguen manteniendo prácticamente los datos previos al 'restyling'.

Las versiones equipadas con la batería de mayor capacidad admiten potencias de carga rápida de hasta 165 kW (160 kW en la batería inferior), suficientes para recuperar del 10% al 80% de la batería en menos de 30 minutos o añadir hasta 185 kilómetros de autonomía en solo diez minutos, según la compañía.

Además, el modelo estrena la función Plug&Charge, que automatiza el proceso de identificación y pago en los puntos de carga compatibles. De hecho, la compañía defiende que cuenta con diferentes acuerdos con compañías como Iberdrola o Ionity que le permiten a sus conductores un acceso a 27.000 puntos de recarga --casi la mitad de la red actual-- en España de forma gratuita (o con un servicio de suscripción que permite ventajas en precios) a través de su servicio Audi Charging.

MUCHOS CAMBIOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR

Uno de los principales cambios se encuentra en el habitáculo, que estrena un nuevo entorno digital presidido por un cuadro de instrumentos de 11,9 pulgadas y una pantalla central táctil de 12,8 pulgadas. Como novedad, el modelo podrá equipar una tercera pantalla de 12 pulgadas para el acompañante, la mayor instalada hasta la fecha por Audi en este segmento.

El interior también incorpora una nueva consola central, dos bases de carga inalámbrica refrigeradas para smartphones, iluminación ambiental rediseñada y un salpicadero con nuevos materiales y acabados que mejoran la sensación de calidad percibida.

El sistema multimedia incorpora el nuevo ecosistema One Connected Infotainment, compatibilidad con aplicaciones de terceros, el asistente de voz Audi Assistant con inteligencia artificial e integración de ChatGPT, que permite interactuar con el vehículo mediante lenguaje natural o consultar información sin necesidad de utilizar un teléfono móvil.

En el exterior, el Q4 e-tron presenta un diseño más moderno con una parrilla Singleframe un poco más elevada con respecto a la versión previa e integrada en el color de la carrocería, nuevas entradas de aire para mejorar la aerodinámica, paragolpes rediseñados tanto delante como en la zaga y llantas de 19 pulgadas de serie, aunque pueden llegar a 21 pulgadas en función del acabado elegido.

La gama incorpora además faros Matrix LED con firmas lumínicas configurables y pilotos OLED digitales de segunda generación, capaces de modificar sus patrones de iluminación y activar funciones de advertencia cuando detectan la proximidad de otros vehículos.

Otra de las principales novedades es la incorporación, por primera vez en un Audi, de la carga bidireccional, que permite utilizar la batería del vehículo para alimentar dispositivos eléctricos mediante la función Vehicle-to-Load (V2L) o suministrar energía a una vivienda compatible con sistemas fotovoltaicos a través de la tecnología Vehicle-to-Home (V2H).

En términos de practicidad, el nuevo Q4 e-tron mantiene un maletero de 515 litros, ampliable hasta 1.487 litros con los asientos traseros abatidos, además de una capacidad de remolque de hasta 1.400 kilogramos en las versiones con tracción quattro.

COMPORTAMIENTO DINÁMICO ESTABLE, A

El Q4 e-tron transmite una conducción estable y precisa, especialmente en vías rápidas y carreteras de curvas, aunque su autonomía continúa siendo uno de los aspectos con mayor recorrido para acercarse a las cifras de los modelos más competitivos del segmento.

Aunque la compañía marca un consumo homologado en torno a los 17 kWh/100 kilómetros, en la prueba realizada por Gijón y alrededores de unos 100 kilómetros, estas cifras se elevaron a los 18 kWh. Ello hace que en una conducción puramente en carretera las cifras de autonomía apenas lleguen a los 400 kilómetros.

No obstante, en marcha, el SUV eléctrico destaca por una puesta a punto orientada al equilibrio entre dinamismo y confort. La suspensión ofrece un tarado firme que limita los balanceos de la carrocería sin comprometer el confort de los ocupantes, mientras que la dirección proporciona un tacto preciso, consistente y más comunicativo que el de otros modelos construidos sobre la misma arquitectura.

GAMA TOTAL DEL NUEVO AUDI Q4 E-TRON

En desglose, la gama arranca con dos carrocerías SUV y Sportback y tres niveles de acabado con un precio desde 50.970 euros para el Q4 SUV e-tron con batería de 59 kWh, mientras que la versión Sportback parte de 53.070 euros.

El Q4 e-tron Performance, con batería de 77 kWh, está disponible desde 56.570 euros en carrocería SUV y desde 58.670 euros en la variante Sportback.

Por su parte, el Q4 e-tron quattro, con tracción integral, tiene un precio de partida de 59.570 euros para el SUV y de 61.670 euros para el Sportback.

En cuanto al equipamiento, Audi ofrece tres niveles de acabado. La versión de acceso incluye de serie portón eléctrico, asistentes de conducción y un amplio equipamiento tecnológico. El acabado 'Advanced' añade llantas de 19 pulgadas, cristales acústicos y respaldo trasero dividido

Por su parte, el 'S Line' incorpora un enfoque más deportivo con suspensión específica, llantas Audi Sport de 20 pulgadas e interior S line con tejidos en cuero sintético mientras que el 'Black line' completa la gama con detalles exteriores en negro, nuevos materiales para el habitáculo, un paquete ampliado de iluminación ambiental, así como la opción de montaje de llantas de 21 pulgadas.